秋季保養神隊友！SABON保濕光萃油超輕盈　一瓶全身都能用

記者曾怡嘉 ／台北報導

時節即將入秋，「油保養」再度成為熱搜關鍵字，SABON推出全新升級保濕光萃油，主打保濕且輕盈，一瓶全身都能用，而日本暢銷第一的FANCL卸妝油更推出哆啦A夢限量版，讓你卸妝清潔更具療癒性。

SABON推出全新升級保濕光萃油，以95%天然成分與三大有機植物油，帶來輕盈卻深層的滋養，自上市即主打一瓶多用，今年也在配方、質地、瓶身設計和使用方式全面更新，除了臉部能用，就連髮絲、身體肌膚都一次幫你顧好。

▲▼油保養。（圖／品牌提供）

▲SABON 保濕光萃油，100ml，1,880元。

全新保濕光萃油精選三種有機植物油，包括有機摩洛哥堅果油、有機荷荷芭油與有機甜杏仁油，油脂富含維生素與必需脂肪酸，此外質地也輕盈如晨霧，訴求讓肌膚瞬間吸收，外瓶更宛如法式梳妝檯上的香氛水晶瓶，一共有六款香氣可選擇，分別為PLV、白茶、綠玫瑰、茉莉花語、橙花漫舞、玫瑰茶語，讓你隨心挑選喜愛的療癒氣息。

▲▼油保養。（圖／品牌提供）

▲▼油保養。（圖／品牌提供）

▲除了可單獨作為護膚油，也搭配乳液提升吸收，或加入髮膜急救乾燥髮絲。

▲▼油保養。（圖／品牌提供）

▲FANCL MCO速淨卸粧油-哆啦Ａ夢限量版，120ml，830元。（歡慶上市優惠：一瓶6折、三瓶48折、六瓶45折）

說到油保養，怎會漏了蟬聯16年日本國內卸妝油銷售冠軍FANCL卸妝油，主打無須乳化，清水一沖即淨不殘留，卸後肌膚水嫩不乾繃，成功締造「每４秒賣1瓶」的傲人成績。

▲▼油保養。（圖／品牌提供）

兩款設計隨機獲得。

FANCL特別推出《MCO速淨卸妝油-哆啦Ａ夢限量版》，以哆啦Ａ夢為靈感的藍色超萌瓶身設計，讓日常卸妝不僅高效潔淨，更增添療癒趣味，是今年千萬不能錯過的卸粧法寶！

保養, 秋季, SABON, FANCL, 新品

