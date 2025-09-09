fb ig video search mobile ETtoday

i-dle宋雨琦抵台了！超美機場造型被FENDI包下　娃娃吊飾成圈粉小心機

>

記者鮑璿安／台北報導

人氣女團 I-DLE 成員宋雨琦今9日抵達台北，準備以FENDI 品牌大使身分參加10日的 FENDI BFF HOUSE 活動，而搶先公開的機場穿搭也彰顯她滿滿的時尚感，以FENDI 2025 秋冬系列新裝，搭配全新Mamma Baguette赭棕色納帕軟皮包款，充滿活力的俏麗姿態瞬間引爆話題。

▲▼ 宋雨琦。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦當日選擇一件拼色馬海毛與羊毛開襟外套，在9日抵達台灣。（圖／品牌提供）

宋雨琦當日選擇一件拼色馬海毛與羊毛開襟外套溫潤毛絨材質帶有輕盈的浪漫氛圍，暖色調漸層拼色設計，從焦糖橘、蜜桃粉到深棕色層層過渡，如同夕陽般溫柔卻又充滿力量，展現 FENDI 秋冬針織的精湛工藝。與外套相得益彰的，是宋雨琦手上的 Mamma Baguette 包款，這款經典設計本季以赭棕色納帕軟皮全新亮相，包身柔軟、線條圓潤，並搭配 FENDI 標誌性 FF logo 金屬釦飾，兼具優雅與實用。

▲▼ 宋雨琦。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦。（圖／品牌提供）

此外，她還特別點綴一枚 FENDI Best Friends Forever Adele 包款吊飾以手工製作的娃娃造型為包款增添趣味感，粉嫩針織毛帽與亮片裙裝的小巧設計，呼應宋雨琦一貫的甜美俏皮氣質，也讓整體造型更具個人風格。此次宋雨琦快閃來台，將於 9 月 10 日正式亮相 FENDI BFF HOUSE 星光記者會，屆時預料將吸引大批粉絲到場支持。

同時，南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和也接棒來台，首度來台出席品牌活動，Michael Kors台北101旗艦店新裝開幕派對將在9月18日（四）登場，活動大約在18：00開始，而鄭容和確定現身見證旗艦店煥新登場，品牌也預告鄭容和將以簡約摩登的造型亮相，展現隨性優雅的 Jet Set 時尚態度。

▲▼ 鄭容和 。（圖／品牌提供）

▲南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和將來台，在9 月 18 日（四）出席Michael Kors台北 101 旗艦店新裝開幕派對 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

宋雨琦, FENDI, I-DLE, 台北

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

i-dle宋雨琦抵台了！超美機場造型被FENDI包下　娃娃吊飾成圈粉小心機

i-dle宋雨琦抵台了！超美機場造型被FENDI包下　娃娃吊飾成圈粉小心機

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

IKEA下一個爆款來了！瑞典設計師Gustaf Westman系列10月在台開賣

IKEA下一個爆款來了！瑞典設計師Gustaf Westman系列10月在台開賣

CNBLUE鄭容和9／18搶先現身台北101 MK新店！造型看點與活動細節公開 摩納哥小公主私服都是上萬元Dior　大耳狗書包洩童心 許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉 年輕人愛上「零糖社交」　不強求即時回覆、無負擔是最理想相處模式 李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型 i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101 只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面