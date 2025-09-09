i-dle宋雨琦抵台了！超美機場造型被FENDI包下　娃娃吊飾成圈粉小心機

記者鮑璿安／台北報導

人氣女團 I-DLE 成員宋雨琦今9日抵達台北，準備以FENDI 品牌大使身分參加10日的 FENDI BFF HOUSE 活動，而搶先公開的機場穿搭也彰顯她滿滿的時尚感，以FENDI 2025 秋冬系列新裝，搭配全新Mamma Baguette赭棕色納帕軟皮包款，充滿活力的俏麗姿態瞬間引爆話題。





▲宋雨琦當日選擇一件拼色馬海毛與羊毛開襟外套，在9日抵達台灣。（圖／品牌提供）



宋雨琦當日選擇一件拼色馬海毛與羊毛開襟外套溫潤毛絨材質帶有輕盈的浪漫氛圍，暖色調漸層拼色設計，從焦糖橘、蜜桃粉到深棕色層層過渡，如同夕陽般溫柔卻又充滿力量，展現 FENDI 秋冬針織的精湛工藝。與外套相得益彰的，是宋雨琦手上的 Mamma Baguette 包款，這款經典設計本季以赭棕色納帕軟皮全新亮相，包身柔軟、線條圓潤，並搭配 FENDI 標誌性 FF logo 金屬釦飾，兼具優雅與實用。

此外，她還特別點綴一枚 FENDI Best Friends Forever Adele 包款吊飾以手工製作的娃娃造型為包款增添趣味感，粉嫩針織毛帽與亮片裙裝的小巧設計，呼應宋雨琦一貫的甜美俏皮氣質，也讓整體造型更具個人風格。此次宋雨琦快閃來台，將於 9 月 10 日正式亮相 FENDI BFF HOUSE 星光記者會，屆時預料將吸引大批粉絲到場支持。

同時，南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和也接棒來台，首度來台出席品牌活動，Michael Kors台北101旗艦店新裝開幕派對將在9月18日（四）登場，活動大約在18：00開始，而鄭容和確定現身見證旗艦店煥新登場，品牌也預告鄭容和將以簡約摩登的造型亮相，展現隨性優雅的 Jet Set 時尚態度。





▲南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和將來台，在9 月 18 日（四）出席Michael Kors台北 101 旗艦店新裝開幕派對 。（圖／品牌提供）