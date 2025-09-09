IKEA下一個爆款來了！瑞典設計師Gustaf Westman系列10月在台開賣

▲IKEA與瑞典設計師Gustaf Westman合作推出節慶主題系列，在首爾舉行全球發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年秋冬，IKEA要帶給我們一種繽紛奇趣的氛圍，與瑞典設計師Gustaf Westman合作的聯名系列，將在親友歡聚、日間閱讀或獨享深夜的居家場景中，成爲空間裡的新亮點，該系列12項單品中，都有滿滿Gustaf標誌性元素，緊扣著「慶祝生活不需要特別理由」的核心概念。

▲瑞典設計師Gustaf Westman。

Gustaf 的靈感來自瑞典傳統節慶記憶，像是耶誕聚會的餐桌、祖母烘焙的餅乾，經過他大膽用色與圓潤線條的轉化，變成能在日常中使用的家居物件。無論是專為肉丸設計的瓷盤、附帶加大茶碟的咖啡杯，或能隨手提起的粉色小燈，每件作品都保有一份幽默感與童趣。這次聯名不僅延續了他的「厚實感」造型語彙，也在極簡中帶出生活玩心。

▲Gustaf Westman為IKEA設計的作品，靈感來自瑞典傳統節慶。

IKEA 希望用一種現代元素詮釋，讓節慶不再只限於年底或特定日子，而是能在一年中任何一天、依照自己的方式去慶祝。IKEA創意總監 Maria O’Brian 表示，系列出發點是來自最簡單的問題「慶祝意味著什麼？」希望能以更現代、更有趣且更具包容性的方式呈現在居家空間上。

▲藍色的肉丸餐盤終於曝光。

瑞典設計師 Gustaf Westman 近年以擅長運用大膽色彩、幽默感，加上雕塑般的線條風格受到大眾喜愛，他與 IKEA 合作的節慶系列，為居家單品注入新鮮能量，人們能以嶄新現代的設計，向熟悉的節慶氛圍致敬，不僅是日常空間的實用物件，更能隨時成為親友相聚時的歡樂背景。

▲很有童趣的燭台。

在 12 件單品中，最具瑞典傳統節慶元素的，便是肉丸瓷盤，雖然這道料理來自土耳其，但早就是瑞典家庭中的傳統菜餚，IKEA一年可以在全球賣出10億顆肉丸，Gustaf 特別設計一款能將肉丸整齊排列的盤子，讓這道經典料理在餐桌上獲得「專屬座位」。他形容這款設計是希望每顆肉丸都能被看見，就像各自坐在小王座上一樣，承載了他對節慶飲食的幽默詮釋。

▲茶杯與碟子，碟子可以裝餅乾。

Gustaf打造的咖啡杯與茶碟組則來自自家祖母的記憶，他回憶自己小時候在祖母家過聖誕節時，桌上總有滿滿不同種類的餅乾，要每種都拿一塊，但手裡往往放不下。於是把記憶化為設計，讓茶碟本身成為小盤子，圍繞著杯子一同端上桌，一次就能帶走飲品與點心。粉紅色的裝飾小燈則是系列裡最具玩心的一件。它是一盞無線充電燈，外層兩個厚實的圓環的設計，能旋轉變成提把提著走。

▲無線充電燈外層的兩個厚實圓環，能旋轉變成提把提著走。

花瓶以一條金屬螺旋彎曲成沙漏狀，搭配內部玻璃容器，其結構不僅能支撐花材，還能讓下垂的花枝穿插、倚靠在螺旋邊緣，營造出輕鬆又俏皮的花藝效果。Gustaf形容這件作品好像兩塊看似不必要卻完美契合的拼圖，帶來一種「好像不必要，但卻很有趣」的感覺，也是他個人最喜歡的單品。

▲花瓶以一條金屬螺旋彎曲成沙漏狀，搭配內部玻璃容器。

IKEA表示，Gustaf Westman聯名限定系列將由南韓市場首賣，之後陸續在全球各地上市，台灣地區將從10／16起陸續上架，採限量限期銷售，價格尚未公開。

▲無印良品推出移動家具系列，預計11月在台上市。（圖／品牌提供）

無印良品今年秋冬推出的移動收納系列，與一般固定式家具不同之處在於「隨時能重新定義空間」，模組櫃靠牆時可創造開闊的一室空間，適合家庭聚會或多人活動；移到房間中央時則能作為「軟隔間」，快速區隔出閱讀角落、居家辦公區或孩子的遊戲區。對於坪數有限的小家庭，能避免傳統隔間的僵硬感，一套家具就能在不同時刻切換氛圍。

設計細節上考量使用安全與操作便利，包括櫃體底部採寬輪幅設計，推動時更穩定，整體設計輕巧，即使是嬌小的使用者，也能輕鬆移動。這樣的靈活度也讓家具用途更廣，例如白天把櫃體推到客廳中央，立刻能劃出一個小型書桌區，晚上再移回牆邊，客廳就能恢復為親友聚會的寬敞空間。系列將於11月起於限定店鋪登場。

。