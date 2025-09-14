《家母螳螂》高賢廷人生就是一部韓劇！54歲依舊美到發光　凍齡秘訣曝

▲高賢廷。（圖／取自atti.present IG）

韓劇《家母螳螂》由高賢廷、張東潤、趙成夏、李伊主演，翻拍自2017年法國同名電視劇的《螳螂》，劇情描述以殘忍手法殺害了5位男性，外號為「螳螂」的女性連環殺人犯最終被捕，20年後，她的兒子成為了警察，為了抓到模仿「螳螂」犯案的兇手，意外和自己痛恨的母親攜手展開調查的犯罪懸疑驚悚故事。

高賢廷在劇中飾演鄭怡信，50歲初頭、外號「螳螂」的連環殺人犯，專門針對施暴於女性與兒童的加害者行兇。其犯行長期遭掩蓋，社會上對其評價分歧，有人視其為殺人魔，也有人將其視為私刑的象徵。曾為保護兒子而隱姓埋名，後在模仿案件出現後主動提出協助警方，並僅與身為警察的兒子聯繫。

▲高賢廷在新劇飾演外號「螳螂」的連環殺人犯。（圖／friDay影音提供）

54歲的高賢廷，人生堪稱一部活生生的韓劇。去剪頭髮時被院長建議參加韓國小姐大賽，最終奪得亞軍出道，接著出演SBS高收視電視劇《沙漏》爆紅後便嫁入韓國最富家族「三星」，開啟所有人夢寐以求的豪門生活，卻因無法融入豪門文化，最終以離婚收場，甚至一度被封殺、禁止與孩子見面。然而，她並沒有因此沉淪，憑藉實力再度站上演藝高峰，靠《善德女王》、《大物》連拿大賞影后。並在54歲時依舊維持纖細身材與透亮肌膚，被譽為「韓國演藝圈不老女神」。究竟她是怎麼保養，才能在歲月流轉中依然逆齡發光？一起來看看她的凍齡秘訣吧！

▲高賢廷54歲依舊維持纖細身材與透亮肌膚。（圖／取自atti.present IG，下同）

《家母螳螂》高賢廷保養方法：只喝「溫水」，讓代謝更順

高賢廷幾乎不碰冰飲，就算夏天再熱也只喝溫開水或熱茶。她認為溫水能幫助腸道循環，對女生特別好，也不會讓身體變冷冷的、代謝變差。

《家母螳螂》高賢廷保養方法：保養品一定要「新鮮」

她最在意保養品的「保鮮度」！原則是開封後盡量在兩個月內用完，不囤貨、不放太久。再加上她很重視衛生，洗臉前一定要先洗手，化妝刷具也要乾淨，避免長痘痘或粉刺。

《家母螳螂》高賢廷保養方法：每天靠「走路」消耗熱量

她維持纖細身材的祕訣超簡單，就是每天沿著漢江走兩個小時！走路可以運動到全身、促進血液循環，比起激烈運動更容易持續，對體態和代謝都很有幫助。

《家母螳螂》高賢廷保養方法：飲食「超清淡」，少油少鹽

高賢廷飲食很節制，特別會降低鹽分攝取。像吃海苔會去鹽，還會用海鹽、海藻鹽取代一般食鹽。她避免高鈉加工食品，習慣清淡飲食，自然就比較不容易浮腫。

《家母螳螂》高賢廷保養方法：敷面膜加強保濕

韓國的氣候比較乾燥，除了日常保養之外，高賢廷還會加強面膜來保濕、密集保養，給予肌膚更多滋潤的養分與水分才不會讓皮膚乾乾的。

《家母螳螂》高賢廷保養方法：用「手心溫度」上保養品

塗保養品時，她會先把精華或乳霜在手心搓熱，再用掌心的溫度輕輕按壓到臉上。這樣保養品更好吸收，也不會拉扯到皮膚，能減少細紋。

