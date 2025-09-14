fb ig video search mobile ETtoday

Jennie私服愛鞋巨型藝術裝置全球首曝在台北　Bella Hadid超火同款首發

>

女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細

▲Bella Hadid、Jennie、宋慧喬。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

誰說女明星的時尚穿搭才值得關注？連她們腳上的鞋都在發光！從BLACKPINK Jennie的私服出街Look、Bella Hadid 的街拍神圖，到宋慧喬優雅出鏡，每一雙她們腳上的鞋，都不是「只是好看」這麼簡單，而是集舒適、時髦、還閃閃惹人愛於一身。

BLACKPINK Jennie、Bella Hadid愛牌VIVAIA

全球明星都在穿的VIVAIA又來放大招！這回不只走進時尚，還直接走進台北，即日起至9／30在A11開設限時快閃店，最大亮點絕對是BLACKPINK Jennie的私服愛鞋「Margot Mary-Jane」巨型藝術裝置、全球首度曝光就獻給台北，不來打卡說不過去。

女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細

▲Jennie私服愛穿的瑪莉珍鞋巨型藝術裝置，全球首度曝光就獻給台北。（圖／品牌提供）

走進快閃店，就像意外闖入了國際明星的鞋櫃，Jennie、Alexa Chung同款Margot Mary-Jane直接擺在眼前。

女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細

女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細

▲VIVAIA Margot Mary-Jane／4480元。（圖／品牌提供）

還有歐美街拍穿搭女王的寵兒Sneakerina系列，像是Bella Hadid、Lola Tung超愛的方頭Cristina、Charli XCX常穿的圓頭Yanka，通通一次看個夠。

女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細

▲Lola Tung、Bella Hadid、Charli XCX。（圖／品牌提供）

還有驚喜彩蛋！VIVAIA快閃店全台獨家首發2025秋冬新款Sneakerina「Yancy」，這雙鞋靈感取材自70年代復古跑鞋＋芭蕾舞鞋的夢幻聯名風格，Bella Hadid已率先上腳放火，時尚圈正在瘋狂跟風中。

女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細

▲VIVAIA Yancy ／5180元。（圖／品牌提供）

宋慧喬穿上FitFlop都在發光！亮華麗亮片串珠美到封神

誰說時尚和舒適不能談戀愛？來自英國、以人體工學專利中底紅遍全球的美型舒適鞋品牌FitFlop，在2025秋冬再度請來韓流女神宋慧喬合作，華麗合作回歸！不只美貌代言，還親上火線示範「日常穿也能閃到發光」的正解鞋款，宋慧喬更表示：「FitFlop的鞋子既舒適又容易搭配日常穿著，所以我很常穿。」讓時尚編輯都忍不住翻開購物清單！

女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細

▲宋慧喬穿上FitFlop都在發光。（圖／品牌提供）

亮片控必收款：F-MODE FLOW 亮片裝飾厚底休閒鞋

閃片、麂皮與皮革混搭出時髦層次感，不論白天走在街頭、還是晚上踩進派對現場，都是聚光燈自動追蹤模式。搭載經典Microwobbleboard™三密度中底科技，從腳尖到腳跟分區支撐，穿一整天也不想脫下來，連美國足部醫學協會（APMA）認證，顏值與實力同步在線。

女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細

▲F-MODE FLOW 亮片裝飾厚底休閒鞋／6,550元。（圖／品牌提供）

優雅實穿款：F-LUMA 串珠鏈條露跟樂福鞋

這雙用細節狠狠收服時尚控的心：閃亮串珠鏈條＋露跟設計，穿脫超方便，還自帶一點法式慵懶感。再加上同樣標配的三密度中底，走再多路都能穩穩不累腳，從通勤到下午茶、甚至臨時約會，這雙「日夜兩用」直接成為秋季鞋櫃的必收款。

女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細

▲F-LUMA 串珠鏈條皮革露跟樂福鞋／7,850元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
南投4寶媽遭男友輾斃！背景曝光「交往才1個月」　未與第2任丈夫離婚
19歲男車禍被宣告腦死　葬禮開始前他突然咳嗽！家人全傻眼
原始連結

關鍵字：

周刊王, 愛鞋, 鞋款, Jennie, Bella Hadid, 宋慧喬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 搶不到奈良美智金瓜石特展別氣餒　逾2億元真跡信義區免費參觀 下決心後1天就放棄　2方法解決「三分鐘熱度症候群」 說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒 又一美妝撤台！韓牌蘭芝僅經營到年底　全台7個專櫃結束營業 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面