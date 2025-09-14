Jennie私服愛鞋巨型藝術裝置全球首曝在台北　Bella Hadid超火同款首發

▲Bella Hadid、Jennie、宋慧喬。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

誰說女明星的時尚穿搭才值得關注？連她們腳上的鞋都在發光！從BLACKPINK Jennie的私服出街Look、Bella Hadid 的街拍神圖，到宋慧喬優雅出鏡，每一雙她們腳上的鞋，都不是「只是好看」這麼簡單，而是集舒適、時髦、還閃閃惹人愛於一身。

BLACKPINK Jennie、Bella Hadid愛牌VIVAIA

全球明星都在穿的VIVAIA又來放大招！這回不只走進時尚，還直接走進台北，即日起至9／30在A11開設限時快閃店，最大亮點絕對是BLACKPINK Jennie的私服愛鞋「Margot Mary-Jane」巨型藝術裝置、全球首度曝光就獻給台北，不來打卡說不過去。

▲Jennie私服愛穿的瑪莉珍鞋巨型藝術裝置，全球首度曝光就獻給台北。（圖／品牌提供）

走進快閃店，就像意外闖入了國際明星的鞋櫃，Jennie、Alexa Chung同款Margot Mary-Jane直接擺在眼前。

▲VIVAIA Margot Mary-Jane／4480元。（圖／品牌提供）

還有歐美街拍穿搭女王的寵兒Sneakerina系列，像是Bella Hadid、Lola Tung超愛的方頭Cristina、Charli XCX常穿的圓頭Yanka，通通一次看個夠。

▲Lola Tung、Bella Hadid、Charli XCX。（圖／品牌提供）

還有驚喜彩蛋！VIVAIA快閃店全台獨家首發2025秋冬新款Sneakerina「Yancy」，這雙鞋靈感取材自70年代復古跑鞋＋芭蕾舞鞋的夢幻聯名風格，Bella Hadid已率先上腳放火，時尚圈正在瘋狂跟風中。

▲VIVAIA Yancy ／5180元。（圖／品牌提供）

宋慧喬穿上FitFlop都在發光！亮華麗亮片串珠美到封神

誰說時尚和舒適不能談戀愛？來自英國、以人體工學專利中底紅遍全球的美型舒適鞋品牌FitFlop，在2025秋冬再度請來韓流女神宋慧喬合作，華麗合作回歸！不只美貌代言，還親上火線示範「日常穿也能閃到發光」的正解鞋款，宋慧喬更表示：「FitFlop的鞋子既舒適又容易搭配日常穿著，所以我很常穿。」讓時尚編輯都忍不住翻開購物清單！

▲宋慧喬穿上FitFlop都在發光。（圖／品牌提供）

亮片控必收款：F-MODE FLOW 亮片裝飾厚底休閒鞋

閃片、麂皮與皮革混搭出時髦層次感，不論白天走在街頭、還是晚上踩進派對現場，都是聚光燈自動追蹤模式。搭載經典Microwobbleboard™三密度中底科技，從腳尖到腳跟分區支撐，穿一整天也不想脫下來，連美國足部醫學協會（APMA）認證，顏值與實力同步在線。

▲F-MODE FLOW 亮片裝飾厚底休閒鞋／6,550元。（圖／品牌提供）

優雅實穿款：F-LUMA 串珠鏈條露跟樂福鞋

這雙用細節狠狠收服時尚控的心：閃亮串珠鏈條＋露跟設計，穿脫超方便，還自帶一點法式慵懶感。再加上同樣標配的三密度中底，走再多路都能穩穩不累腳，從通勤到下午茶、甚至臨時約會，這雙「日夜兩用」直接成為秋季鞋櫃的必收款。

▲F-LUMA 串珠鏈條皮革露跟樂福鞋／7,850元。（圖／品牌提供）



