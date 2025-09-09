新光三越周慶前推「減袋回饋」　用購物袋多賺10點skm points





▲百貨推綠色回饋，鼓勵消費者將環保與永續觀念落實在生活中。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨業者近年積極將永續理念融入日常購物體驗，從鼓勵減碳消費到舉辦親子共學活動，都希望用實際優惠吸引民眾加入。新光三越即日起至年底推出「減袋加碼回饋」活動，只要消費滿300元並選擇不索取紙袋，就能獲得額外10點skm points點數；汐止iFG遠雄廣場則以「植感綠生活」為主題，規劃溪流守護、有機市集與會員回饋，打造全方位的綠色行動力。

新光三越在10月周年慶前夕先暖身，呼籲消費者用小小選擇改變環境。即日起至12月底，於全台門市單筆消費滿300元，若選擇不拿紙袋，就能獲得額外贈送的10點skm points點數回饋，每日可兌換一次。希望讓環保行為轉化成「有感鼓勵」，藉由實質回饋帶動更多人輕鬆加入減袋行列。

今年6月底新光三越才舉辦「RE:ACTION~綠循環生活展」，展出從美妝空瓶再製雨傘、舊衣翻轉新時尚，到農業剩材製成生活用品的案例，強調Recycle、Reuse、Reduce的核心理念。此次加碼點數活動，則是把永續概念從展場帶回日常，持續號召全民響應綠色消費。

汐止iFG遠雄廣場則鎖定家庭客群，9月起推出「植感綠生活」系列活動，從溪流守護、親子營到有機市集，八大主題全面呼應ESG精神。9月7日、13日的溪流守護行動，邀請居民走進康誥坑溪與姜子寮步道，透過導覽、移除外來魚種等行動體驗守護自然；20至21日的「豐拾穗 行動有機車」活動，設有捏飯糰DIY、碾米體驗與永續日市集，讓親子五感參與田園生活。

遠雄廣場也設計多項會員回饋，即起至9／30，居民只要憑身份證與步數紀錄，就能兌換電子抵用券；19、20日兩天滿額還可兌換在地白米禮盒與購物優惠券。除了滿足購物需求，也希望透過在地農食與親子互動，把永續行動落實到生活日常。