安格斯12星座一周運勢9／8-9／14　獅子避免粗心、天蠍人氣爆發

牡羊 3.21～4.20



太陽與水星同時進入牡羊座第六宮，讓你身邊各種瑣碎任務、工作問題一齊浮上檯面，日常節奏顯得忙碌緊湊，好消息是金星停留在五宮，為你帶來戀愛與娛樂的輕鬆氛圍，單身羊有機會在休閒聚會或興趣活動中遇見投緣的人；有伴者則需要主動邀約情人，透過共同的小嗜好重新點燃火花。這周娛樂與社交支出較多，容易超出原先預算，建議事先劃好限額。

金牛 4.21～5.20



向來一板一眼的金牛座，這周能受惠水星＋太陽的加持，自我表現的能量增強，戀愛氛圍也會愈來愈明顯。單身的牛不妨多多投入自己喜歡的活動，有機會在興趣聚會或是藝術活動中遇見投緣的人。土星逆行在第十一宮，提醒你在人脈或團隊互動中不要逞強，避免給自己過大壓力。財務方面要小心衝動消費，特別是與家有關的支出。

雙子 5.21～6.20



雖然表面上自信而充滿活力，不過雙子近期受到土逆影響，容易因小事產生自己在定位與未來方向上的猶疑。與其焦躁尋找答案，不如把這段時間視為試驗期，用小小的改變來驗證自己的方向感。金星三宮為你帶來表達魅力，單身者可透過交流認識新對象。有伴的雙子可以把焦慮轉化為行動，讓感情在熱絡互動中培養出默契。

巨蟹 6.21～7.21



巨蟹座這周第三宮星光閃耀，能為你帶來靈活思考與多元交流，近期社交互動變得熱鬧，就算是I人也能接到多方邀約，適合趁勢擴展人際圈，單身巨蟹在社群或課程場合容易遇到新緣分，有伴者則別一味在小事上斤斤計較，多傾聽彼此想法才重要。此時金星二宮暗示金錢運旺但缺乏管控，當心為了犒賞自己而超支。

獅子 7.22～8.22



這個夏天的獅子人氣持續高漲，多了金星護體，就算在公眾場合耍白目或從事一些跌股的事，人氣也能不減反增，容易脫穎而出。此時土逆八宮，提醒你投資或借貸相關的決策要三思，避免因粗心而受損。單身獅容易被人欣賞與追求，但要對方真心與否還有賴理性觀察，千萬不要太戀愛腦啊！有伴者要提防兩人因金錢價值觀差異而爭執。

處女 8.23～9.22



太陽與水星齊聚處女座的本命宮，近期的你想法與表達特別受人注意，無論是主動發表意見、提出新計劃，或在人際場合展現自己，都能獲得他人肯定。只是金星停留12宮，感情能量較隱晦，單身者若有暗戀，不要只是悶在心裡，至少透過小舉動或間接互動，讓對方感受到你的存在；有伴者則要避免心事過度壓抑。

天秤 9.23～10.22



這周的你會有點想要抽離人群，太陽與水星同落12宮，潛意識中的你會要更多安靜的時間，試著給自己一點獨處時間，但也別完全與社交斷線，兩者平衡才是本周關鍵。金星持續推升你的感情魅力，單身秤不妨放鬆心情，不期而遇的緣分就在最近。土逆六宮則意味著某些身體上的老問題有捲土重來之勢，舊疾可能重現，不可掉以輕心。

天蠍 10.23～11.22



天蠍座這周得到來自太陽與金星的雙重加持，能在群體中展現影響力與魅力，就算個性上有些慢熱悶騷，也絲毫不減你的人氣，而在職場中或是專業領域上，認真的你就是特別吸引人，單身蠍有機會因事業、合作機會萌生桃花。有伴者則要拿捏分寸，避免工作應酬壓縮兩人時間，這段期間易有磨合，記得保留一份對情感的耐心與誠實。

射手 11.23～12.21



幸運的能量在第十宮匯聚，這周射手容易在專業領域上呼風喚雨，你的表現特別容易被看見，適合主動爭取舞台與機會。金星則落在與遠行、進修、跨文化交流有關的第九宮，你會特別渴望拓展視野。不過此時在感情與家庭生活上的投入上明顯不足，不可因工作忙碌忽略情人與親人的需求。單身射手則可能因旅程、課程而邂逅異地對象，桃花會像彩蛋般驚喜出現。

摩羯 12.22～1.19



摩羯受到太陽九宮的衝擊不算小，這周的你有「拓展格局」的渴望，對學習、信念、未來方向特別有感，若正計畫考試、進修或海外事務，這段時間是推動的好時機。此時單身摩羯容易被思想契合的人吸引，有伴者則適合透過深入對談強化信任。土星逆行在第三宮，提醒你在溝通時不要過度嚴厲，以免社交上產生無形距離。

水瓶 1.20～2.18



這周「合作」會是水瓶整體運勢的焦點，金星七宮之下，你的氣質將會為你吸引到頻率相似的對象，不論是工作事業夥伴，或是感情對象，彼此之間吸引力強，但相處上未必適合，還需要多方觀察與磨合。有伴的要學習傾聽與協調，避免因小分歧而放大矛盾。近期的你對財務議題特別衝動，提醒你投資理財要理性務實，別忽略長遠規劃。

雙魚 2.19～3.20



關係之間的互動交流會成為雙魚座運勢上的主要考驗，這周第七宮同樣顯得十分震盪，主要是太陽與水星同落在此，單身者可透過合作或專案遇到讓你感到好奇的對象，工作場合中曖昧氣氛十分濃厚，提醒你別把情感與職場界線模糊囉；至於有伴者則要學會面對彼此不同的壓力來源，誠實溝通會比逃避來得有用。

