fb ig video search mobile ETtoday

《天作之合》10清醒金句：婚姻本來就是一場生意交易，一直都是

>

記者鮑璿安／綜合報導

最近掀起討論的愛情電影《天作之合》（Materialists），由達珂塔強生（Dakota Johnson）和克里斯伊凡（ Chris Evans）主演，劇情圍繞主角Lucy Mason一名從失意的女演員轉型為成功婚姻介紹人的女性，克里斯伊凡（Chris Evans）則飾演她充滿魅力卻不完美的前任，從中道出了愛情和婚姻的本質，當中的金句台詞也一一流傳。

▲《天作之合》由達珂塔強生、克里斯伊凡與佩德羅帕斯卡主演。（圖／索尼影業提供）

▲《天作之合》由達珂塔強生主演。（圖／索尼影業提供，以下同）

１. 如果我提供的服務是「組裝一個男人」，當然我可以照著你的清單做出一個樣樣俱全的男人……但我做不到，因為這不是一輛車，也不是一棟房子。我們談的是人。人就是人……我所能為你做的，只是幫你找到一個你能忍受五十年，而且多少還算喜歡你的人。

２. 你說得對，你辦不到。但就算你負擔不起，也不代表這段關係就值得，你根本就不想要我。

３. 我不是因為你有錢才喜歡你，是因為你讓我覺得自己有價值。

▲《天作之合》由達珂塔強生、克里斯伊凡與佩德羅帕斯卡主演。（圖／索尼影業提供）

４. 你會結婚，生一對孩子，然後某方會出軌，你們會吵架，剛開始不在孩子面前，後來就在孩子面前。孩子看到你們爭吵會心生怨恨。最後，你會因為財產和小孩誰歸誰吵得不可開交，直到所有一切都結束。

５. 你這是覺得自己要去約個好約會，反而有罪惡感嗎？

６. 婚姻本來就是一場生意交易，一直都是。

７. 你無法規劃愛情，它只是衝進你生活裡。

▲《天作之合》由達珂塔強生、克里斯伊凡與佩德羅帕斯卡主演。（圖／索尼影業提供）

８. 有勇氣就是一種浪漫，允許自己被愛，是最可怕也最珍貴的事。

９. 愛不是待辦清單，但我還是在打勾。

１０. 有時候，不完美的選擇才是對的。

關鍵字：

愛情, 電影, 克里斯伊凡, 達珂塔強生, LucyMason

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 搶不到奈良美智金瓜石特展別氣餒　逾2億元真跡信義區免費參觀 下決心後1天就放棄　2方法解決「三分鐘熱度症候群」 說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒 又一美妝撤台！韓牌蘭芝僅經營到年底　全台7個專櫃結束營業 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面