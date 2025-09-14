《天作之合》10清醒金句：婚姻本來就是一場生意交易，一直都是

記者鮑璿安／綜合報導

最近掀起討論的愛情電影《天作之合》（Materialists），由達珂塔強生（Dakota Johnson）和克里斯伊凡（ Chris Evans）主演，劇情圍繞主角Lucy Mason一名從失意的女演員轉型為成功婚姻介紹人的女性，克里斯伊凡（Chris Evans）則飾演她充滿魅力卻不完美的前任，從中道出了愛情和婚姻的本質，當中的金句台詞也一一流傳。





▲《天作之合》由達珂塔強生主演。（圖／索尼影業提供，以下同）

１. 如果我提供的服務是「組裝一個男人」，當然我可以照著你的清單做出一個樣樣俱全的男人……但我做不到，因為這不是一輛車，也不是一棟房子。我們談的是人。人就是人……我所能為你做的，只是幫你找到一個你能忍受五十年，而且多少還算喜歡你的人。



２. 你說得對，你辦不到。但就算你負擔不起，也不代表這段關係就值得，你根本就不想要我。



３. 我不是因為你有錢才喜歡你，是因為你讓我覺得自己有價值。



４. 你會結婚，生一對孩子，然後某方會出軌，你們會吵架，剛開始不在孩子面前，後來就在孩子面前。孩子看到你們爭吵會心生怨恨。最後，你會因為財產和小孩誰歸誰吵得不可開交，直到所有一切都結束。



５. 你這是覺得自己要去約個好約會，反而有罪惡感嗎？



６. 婚姻本來就是一場生意交易，一直都是。



７. 你無法規劃愛情，它只是衝進你生活裡。



８. 有勇氣就是一種浪漫，允許自己被愛，是最可怕也最珍貴的事。



９. 愛不是待辦清單，但我還是在打勾。



１０. 有時候，不完美的選擇才是對的。