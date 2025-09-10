fb ig video search mobile ETtoday

戀愛看不清真面目！Melody：步入婚姻前你需要清楚的三件事

▲▼Melody：步入婚姻前你需要清楚的三件事 。（圖／翻攝自FB/Melody）

▲Melody的婚姻經歷讓她有很深的體悟。（翻攝自FB/Melody時尚媽咪，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Melody日前在小紅書分享女生在步入婚姻之前須要搞清楚的三件事，引起眾多網友共鳴，她以自身經驗提醒女生，別傻傻以為婚後就是公主王子的故事，城堡中的真實生活才要開始。

▲▼Melody：步入婚姻前你需要清楚的三件事 。（圖／翻攝自FB/Melody）

▲Melody活躍於時尚圈。

#你到底認識你自己多少

世俗框架告訴我們幾歲前要結婚，結婚前先問問你想成就怎樣的自己？若沒遇到適合對象，即便晚婚也沒關係，因為婚姻一但投入就是一輩子，一定要先成家後立業嗎？這也不一定。婚前必須仔細觀察，因為戀愛時看到的總是對方最好的一面，柴米油鹽醬醋茶才是真實生活，婚前就要金錢、價值觀，甚至是以後的家庭工作分配，如果現在不好意思講，婚後更開不了口。

▲▼Melody：步入婚姻前你需要清楚的三件事 。（圖／翻攝自FB/Melody）

▲近來經營英文口說課成績十分亮眼。

#不讓自己委曲求全

千萬別為了顧全大局而吞委屈，你可以退但是必須有底線。挑選另一半時，記得要在對方身上找到你自己超越不了的特質，因為婚後可能愛會變，但你可以因為對方的特質一直吸引你，這種欣賞和仰慕的心不會變。

▲▼Melody：步入婚姻前你需要清楚的三件事 。（圖／翻攝自FB/Melody）

▲Melody顏值狀態相當好。

#保有經濟獨立和賺錢的能力

太多人投資婚姻大半輩子，到了中年發現自己沒辦法經濟獨立，奉勸所有女生即便婚後沒有工作，自己仍要有核心目標，即使工作上你必須因為家庭做出一些調整，還是要在社會上保有一個貢獻價值，一個人要立足，要創造自身的價值讓你擁有底氣、自信、目標和動力，是多麼珍貴的事情。另外你還要懂得規劃錢財、規劃人生，錢是一個工具，而賺錢是一種能力，擁有賺錢的能力能讓你少內耗很多，當你有需求時，不需要伸手向人要錢。

關鍵字：

婚姻, 女性, 規劃, 獨立, 議題, Melody

