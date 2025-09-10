16年卸妝冠軍哆啦Ａ夢盲盒版神可愛！居家美學攜手夢幻婚紗質感絕了

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

跨界聯名總是能激起更多火花，不只是包裝有機會變可愛，也有可能從香氣或是質感上，展現出品牌之間的特色，是非常具有紀念價值的單品，近期就有多款跨界合作的單品，值得粉絲收藏。

＃CULTI MILANO x ELIE SAAB GOLDEN居家香氛系列

CULTI MILANO,ELIE SAAB,FANCL,未來美,KINGJUN,跨界,聯名,合作,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

居家質感美學CULTI MILANO攜手夢幻婚紗ELIE SAAB將打造時尚居室氛圍，更於2025年米蘭設計週揭幕的ELIE SAAB Maison首次亮相，有如松石綠的擴香瓶身，以1920年代的裝飾藝術（Art Deco）風格為靈感，簡潔的線條搭配古銅金浮雕紋飾，兼具質感與品味，香氣則回歸到兩大品牌共同的地中海根源，清新馥郁的苦橙與柑橘綻放明亮果香，漸入轉化為生薑與雪松的溫暖質樸，極致優雅氛圍。

＃FANCL MCO速淨卸妝油－哆啦Ａ夢限量版，120ml、售價830元

作為FANCL的當家之寶MCO速淨卸妝油擁有高效卸除全臉彩妝，但卻超快速乳化的效果，蟬聯16年日本國內卸妝油銷售冠軍，更有每4秒賣出一瓶的驚人成績，2025年與人氣角色哆啦Ａ夢合作換上超可愛包裝，經典藍色設計以及紅色項圈、黃色鈴鐺，兩種瓶身隨機出貨，簡直就是美妝版盲盒。即日起更特別推出一瓶6折、三瓶48折、六瓶45折的限時優惠，立刻囤好一年份。

＃未來美×KINGJUN 早C晚A超值囤貨5件組，優惠價4180元

以早C晚A作為保養方針的未來美在近期攜手台灣插畫家KINGJUN打造一系列可愛單品，其中，經典囤貨組包含：超級A醇精華3X進階版30mlx2、雙C美白淡斑精華30mlx2、超級A醇精華緊緻透亮精華30ml，再送KINGJUN獨家聯名野餐墊。另外在官方通路消費滿1200元送KINGJUN聯名娃娃吊飾，立刻收集起來。

CULTI MILANO, ELIE SAAB, FANCL, 未來美, KINGJUN, 跨界, 聯名, 合作, 美妝

