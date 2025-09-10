旅行收納太困難？超強「時間打包法」衣物捲起、重複搭配都必學

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

不論是3天快閃還是10天長假，行李怎麼打包、怎麼收納，總是令人頭痛？短期怕帶太多、長期怕漏東漏西？其實只要掌握幾個打包關鍵邏輯，任何旅程都能從容出發。以下就分享多個天數打包法，搭配適合的箱款，輕鬆時髦出行。

＃短期旅行（約 3 天）打包技巧



建議使用：20 吋登機箱，適合周末輕旅行、國內快閃、商務出差

打包策略：

Tips 1：採用「捲衣法」減少空間浪費

Tips 2：上衣 3 件、褲子 1～2 件、內衣褲 3 套

Tips 3：使用壓縮袋或收納袋分類整理

重點小物：

1.行動電源、萬用轉接頭、藥品、保養品試用包

2.鞋內塞襪子、小物最大化空間

3.建議帶一件百搭外套應對氣溫變化

【推薦單品】Samsonite Paralux系列旅行袋

上市即拿到兩個紅點大獎的Samsonite Paralux系列，不只是行李箱超時髦，旅行背包與旅行袋也是機能滿分，其中，旅行袋推出橄欖綠、海軍藍兩個色選，大容量設計可以放下多種旅行小物，而且夾層與收納空間超多，可以輕鬆置放單品，不需要過度分裝也能輕鬆出行。

＃中期旅行（約 5～7 天）打包技巧

建議使用：24吋中型箱，適合國外短線、出差＋休閒複合行程

策略建議：

Tips 1：採「短期打包法」＋預留擴充空間

Tips 2：以可重複搭配為主，例如牛仔褲＋百搭上衣

Tips 3：若需運動／拍照，可多準備1至2套造型

行李空間配置建議：60%日常必備、20%額外造型穿搭、20%預留戰利品空間

【推薦單品】American Tourister CURIO 25吋綠松石

以美式復古時尚元素打造的CURIO其包體線條宛如唱片碟盤設計，展現出十足的個性態度，近期更是推出顏色繽紛的綠松石以及覆盆莓，25吋的大小絕對是中期旅行的外出好幫手，採用1：9上掀比例配置，即使在狹小的空間也可以輕鬆拿取物品，機動性極佳。

＃長期旅行（10 天以上）打包技巧



建議使用：26～28 吋大箱，適合長程旅行、留學、多國串旅

打包策略：

Tips 1：採分類收納法：衣物 / 盥洗用品 / 3C / 文件分區收納

Tips 2：善用壓縮袋，空間再升級

Tips 3：保養品分裝，使用密封袋防漏

Tips 4：攜帶折疊袋，應付當地短程旅行或戰利品爆箱

安全建議：

1.護照、現金、重要藥品建議隨身攜帶，不放托運箱

2.隨身行李袋中預備一套換洗衣物，以防行李延誤或遺失

【推薦單品】CROWN 30寸悍馬箱

長途旅行大多會裝較多的東西，因此輕盈與耐用是至關重要的元素，CROWN推出即造成爆搶的悍馬箱不僅價格親民，德國拜耳PC材質打造的箱體，搭配四角加強護角設計，既堅固又輕巧，更選用日本HINOMOTO靜音萬向輪裝，再多也不怕推不動。