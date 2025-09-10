最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

在感情世界裡，有些人總是難以專注於單一對象，常因為追求新鮮感或受到外界誘惑，而容易出現變心的傾向，以下就整理出最容易「朝三暮四」、在戀愛裡不容易長久專一的三大星座，帶你一探究竟。

TOP 3：雙子座

雙子座天生愛新鮮、求變化，對於新奇事物總是充滿好奇心，在感情中，他們一開始可能熱情似火，但隨著時間推進，很容易因為覺得無聊或出現更吸引人的對象而分心，他們的變心並不一定出於惡意，而是心思轉變太快，難以持續專注在同一段感情上。

TOP 2：射手座

射手座熱愛自由、崇尚冒險，他們往往害怕被感情束縛，若在一段關係中感受到壓力或失去自由，就可能萌生退意，甚至轉而追尋新的激情，他們雖然真心投入時會很熱烈，但只要失去新鮮感，就會開始渴望探索下一段可能性，因此容易被認為是不專情的星座之一。

TOP 1：天秤座

天秤座表面看似溫柔體貼，但在感情裡卻常因優柔寡斷而動搖，他們對於外界的誘惑難以抗拒，尤其在曖昧或選擇時，容易被他人的魅力牽動心思，尤其最怕「錯過更好的人」，因此在現有關係中若遇到更心動的對象，常會陷入掙扎，最終給人留下「容易變心」的印象。