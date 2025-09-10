fb ig video search mobile ETtoday

i-dle宋雨琦自誇「台北通」喝了奶茶！拎FENDI吊飾現身101比愛心寵粉

>

記者鮑璿安／台北報導

人氣女團 I-DLE 成員宋雨琦在昨日深夜抵台，今10日出席FENDI BFF HOUSE 活動，她以一身青春甜美的牛仔短裙穿搭現身台北101，而現場早就被千名粉絲包圍，尖叫聲不斷。她也笑說自己是「台北通」，親切表示：「我已經來了（台灣）十幾次，非常熟，今天已經喝了奶茶！」

▲▼ FENDI 品牌大使,宋雨琦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ FENDI 品牌大使,宋雨琦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲FENDI 品牌大使宋雨琦來台出席FENDI BFF HOUSE 活動。（圖／記者徐文彬攝）

宋雨琦粉絲福利送好送滿，各個角度的粉絲們都照顧到，也暖心問候大家：「沒想到這麼多人來，看到粉絲真的很驚喜，但也很擔心大家中暑，一定要注意安全！」宋雨琦身兼FENDI品牌大使，這次身穿粉紅色棉質上衣與粉嫩色調的FENDI Match皮革運動鞋展現活力，鞋款是她的最愛單品，帶有微微增高效果讓比例更修長，她也俏皮自誇：「很青春很適合我，可愛又漂亮！」她手上拎著的是抹茶綠色FENDI Spy Bag，內裡還設計了隱密隔層，宋雨琦也透露自己在包款的祕密空間中放了眼藥水。

▲▼ FENDI 品牌大使,宋雨琦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ FENDI 品牌大使,宋雨琦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲宋雨琦還分享自己對FENDI Best Friends Forever吊飾的喜愛 。（圖／記者徐文彬攝）

此外，宋雨琦還分享自己對FENDI Best Friends Forever吊飾的喜愛，她說：「每一款都很有特色，今天特別選了帶有嘻哈感的娃娃，跟我一樣很有個性。」她更透露自己也曾嘗試過粉色頭髮與爆炸頭造型，跟娃娃很像，特別推薦粉絲們依照心情搭配不同吊飾，展現多變俏皮的一面。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

高約四公尺的 FENDI BFF House，以巨大的 BFF 吊飾作為吸睛焦點，同步展出於 2025-26 秋冬時裝秀強勢回歸的 FENDI Spy Bag 經典包款。這款於 2005 年首度推出的品牌代表作，相隔二十年再度耀眼登場。店內牆上妝點著這一季系列裡的FENDI Dots 圖案，這個以品牌典藏檔案為靈感所設計出的幾何圖案，揉合細緻條紋、紅色圓點與半圓造型，既帶有復古精緻的氣息，又為空間增添玩趣氛圍。牆面上更掛滿 FENDI BFF 家族角色的肖像，讓店內充滿宛如居家的溫馨氛圍。

FENDI BFF House
日期：2025 年 9 月 11 日（週四）至 9 月 28 日（週日）
開放時間：上午 11:00 至晚上 09:00
地點：台北 101一樓松智廣場台北市信義區市府路 45 號（松智路側）

同時，南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和也接棒來台，首度來台出席品牌活動，Michael Kors台北101旗艦店新裝開幕派對將在9月18日（四）登場，活動大約在18：00開始，而鄭容和確定現身見證旗艦店煥新登場，品牌也預告鄭容和將以簡約摩登的造型亮相，展現隨性優雅的 Jet Set 時尚態度。

▲▼ 鄭容和 。（圖／品牌提供）

▲南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和將來台，在9 月 18 日（四）出席Michael Kors台北 101 旗艦店新裝開幕派對 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

I-DLE, 宋雨琦, 時尚, FENDI, 台北101

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

終極戀愛腦星座Top 3！第一名個性單純容易暈船　愛到盲目也甘願

終極戀愛腦星座Top 3！第一名個性單純容易暈船　愛到盲目也甘願

i-dle宋雨琦抵台了！超美機場造型被FENDI包下　娃娃吊飾成圈粉小心機

i-dle宋雨琦抵台了！超美機場造型被FENDI包下　娃娃吊飾成圈粉小心機

宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

日本女生瘋「沒化底妝卻更美」　3款自帶濾鏡光的飾底乳推薦 星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折 李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型 摩納哥小公主私服都是上萬元Dior　大耳狗書包洩童心 IKEA下一個爆款來了！瑞典設計師Gustaf Westman系列10月在台開賣 汶萊王子妃富貴姊妹淘聚會　出動LV頂規鱷魚皮包 潤娥《暴君的廚師》開紅盤喜洋洋　戴紅葫蘆耳環好俏麗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面