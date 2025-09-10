fb ig video search mobile ETtoday

奎士咖啡中秋王鵬傑操刀柚子入餅　伯朗走科技風眼睛一亮

▲連鎖咖啡推出各具特色中秋禮盒。（圖／各業者提供）

▲連鎖咖啡推出各具特色中秋禮盒，伯朗咖啡以宇宙風格受年輕族群喜愛。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年中秋，咖啡品牌紛紛端出創意禮盒。奎士咖啡與世界麵包冠軍王鵬傑再次合作，把柚子和鳳梨做進糕點裡，連纖維口感都保留，顛覆傳統印象；伯朗咖啡館首度與 Miss V Bakery 聯手，用「登陸月球」為概念，禮盒設計充滿宇宙感，帶來少見的科技趣味；MI CAFETO 則與日本藝術家川又聰合作，將當代畫作《白兔金月》搬進禮盒，讓咖啡化身可收藏的生活美學。

奎士咖啡：水果入餅，連纖維都吃得到
奎士咖啡再度攜手世界麵包冠軍王鵬傑，推出「柚見鳳檸濾掛中秋禮盒」。這款糕餅以日本愛媛柚子丁與鳳梨熬製，帶來酸甜風味，還能咬到水果纖維，口感層次比傳統糕點更有驚喜，搭配濾掛咖啡相當清爽。另一款「心蛋黃酥濾掛禮盒」則主打經典紅豆與鹹蛋黃組合，屬於比較傳統的送禮選擇。兩款禮盒售價分別為 820 元與 880 元，預購至 9／9，數量有限。

伯朗咖啡館 × Miss V Bakery：銀箔太空禮盒，帶你登月
伯朗咖啡館今年玩出「宇宙感」，與 Miss V Bakery 推出《伯朗中秋濾掛禮盒》。包裝以「登陸月球」為主題，銀箔外盒閃亮搶眼，裡頭還附上「太空人 ID 卡」，帶到門市就能享咖啡豆第二包半價優惠，讓禮盒不只是食物，更是一種互動體驗。內容則是三款伯朗獨家濾掛咖啡，搭配兩款夾心餅乾：限定的海鹽柚香奶油餅，以及經典的烏龍茶奶油餅。每盒 650 元，全台 12 間門市限量販售，還提供滿 40 盒 88 折的團購優惠，從設計到優惠都充滿巧思。

MI CAFETO：藝術家聯名，把《白兔金月》帶回家
走高端路線的 MI CAFETO，今年結合品牌三週年，與日本當代藝術家川又聰合作，推出《月兔藝香》系列中秋禮盒。外盒以畫作《白兔金月》為主視覺，藍底與金箔月光映襯白兔身影，藝術氛圍濃厚。禮盒共有三種：精裝版含 20 入咖啡與 10 入餅乾，售價 2,680 元；標準版含 10 入咖啡與 5 入餅乾，售價 1,380 元；另一款則是 15 入咖啡的組合，售價 1,080 元。這份禮盒更像是一件藝術收藏，適合想在送禮時展現品味的人。

中秋禮盒, 咖啡品牌, 合作創意, 藝術美學, 口味驚喜, 奎士, 和風美咖, 伯朗

