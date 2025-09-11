說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪

▲有些職場社交中，有些專家點名的地雷語。（圖／photoAC、pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

在辦公室裡，一句看似無傷大雅的話，可能卻會讓同事覺得被輕視。這些「居高臨下」的語氣往往不是出於惡意，但長期累積下來，會削弱彼此的信任感與合作氛圍。職涯教練與心理學專家提醒，有些話語其實我們自己也常說出口，但它們正是最容易踩雷的表現。

「我很抱歉你有這種感覺」

在會議中，當有人提出不滿，卻聽到同事回一句「我很抱歉你有這種感覺」，表面像是安撫，實際卻常讓對話戛然而止。這種說法沒有真正理解問題，反而像是在劃清界線。

專家建議，與其用套話，不如表達願意傾聽，如「我們聊聊為什麼會有這樣的感覺？」比較能展現真誠，也能打開更多討論的空間。

「我們已經試過了」

當新人提出想法，卻被一句「我們之前做過，沒用」直接否決，不只澆熄熱情，還可能讓他們以後不敢再開口。

更好的做法是先給予肯定，再分享經驗，例如：「我們幾年前也嘗試過，當時遇到一些挑戰，但你覺得現在有什麼不同切入點？」這樣既能傳達背景，也讓對方有機會帶來新的觀點。畢竟環境在變，舊方法未必適用於今日。

「等你做久了，你就會懂」

辦公室裡，資深員工有時會習慣用「等你做久了，你就會懂」來回應問題。這種說法其實是在否定對方的經驗，把年齡或資歷當成唯一的衡量標準。

想像一下剛進公司的新人提出創新流程，卻被這樣回應，自然會覺得被打壓。專家建議，若想分享經驗，可以換個角度說：「我過去有一些經驗想參考給你，你覺得現在情況有沒有什麼不同？」這樣既能展現資歷價值，又能避免年齡歧視的意味。

「細節別擔心，我來處理」

在團隊合作時，有些主管或同事會主動說：「這部分別擔心，我來處理就好。」原本是出於效率或幫忙，卻常讓人覺得能力不被信任，好像做不好才需要被接手。

這樣的情境常見於趕案子時，下屬還在摸索流程，主管心急直接接手。但其實更有效的方式是問：「這部分需要我提供什麼幫助嗎？」既能給予支持，也不會打斷對方的學習曲線。