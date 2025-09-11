Dior籐格紋珠寶沒鑲鑽照樣搶鏡　透出鏡面或彩漆好時髦

▲模特兒佩戴Dior新款My Dior 18K金鑲鑽頸鍊與耳環。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior於2012年推出向品牌經典籐格紋（Cannage）致敬的My Dior系列珠寶，以鏤空設計與繩索（wires）設計亮相，去年翻新再推出，改以編織線條繩索（braided grids）勾勒珠寶輪廓，並從最初的鏤空設計改為襯上貴金屬環創造層次感，今年發表摩登新款，18K金或18K白金籐格紋交織的珠寶透出鏡面18K白金或綠松石色彩漆，即便未鑲嵌鑽也相當吸睛。





▲Dior以18K金打造搭配鏡面拋光18K白金的My Dior寬版手環2,000,000元，模特兒同時佩戴雙指戒。





▲My Dior 18K金綠松石色彩漆手環，未定價。

新款My Dior系列珠寶讓拋光金質緞帶，穿梭於籐格紋交織的網絡之下，讓不同材質或色彩形成強烈對比，特別是18K金籐格紋搭配綠松石彩漆款式更顯年輕活潑，Dior共推出鑲鑽頸鍊、寬版手環、窄版手環、耳環與戒指等11款新作。





▲My Dior 18K白金戒指，124,000元。

LV（Louis Vuitton，路易威登）也從時尚經典元素擷取靈感創作珠寶，擔任品牌大使的南韓人氣男團Stray Kids成員Felix即是LV珠寶擁護者，無論公開場合或私人時光經常佩戴格紋設計的LV Le Damier de Louis Vuitton粗版手環，以標誌性Monogram圖騰為設計靈感的Idylle Blossom系列玫瑰K金配鑽石吊墜與鑽石耳環等高辨識度作品，也是他的心頭好。





▲Felix經常佩戴LV Idylle Blossom項鍊與Le Damier de Louis Vuitton粗版手環。（圖／LV提供，以下同）





▲LV Idylle Blossom玫瑰K金配鑽石吊墜，153,000元。