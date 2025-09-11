fb ig video search mobile ETtoday

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

>

星座。（圖／kbsdrama IG）

▲ 5個朋友疏遠的跡象。（圖／kbsdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

人際關係就像一面鏡子，隨著時間與環境變化，曾經親密的朋友也可能逐漸拉開距離。很多時候疏遠並不是一瞬間發生，而是從一些細節慢慢顯現。若你最近覺得友情有點「冷卻」，以下 5個朋友疏遠的跡象值得留意。

一、主動聯繫只剩你一人

曾經每天聊天、分享瑣事，如今卻變成你單方面主動。訊息回覆變慢，甚至經常石沉大海，對方不再熱衷維繫聯繫，這往往是友情冷淡的第一步。

二、聚會邀約總是缺席

過去一起吃飯、旅行的回憶滿滿，如今對方不是推託忙碌，就是臨時取消，久而久之，見面的次數銳減。當你發現你們的共同活動越來越少，距離感自然隨之而來。

三、話題變得表面化

真正的朋友會分享內心喜怒哀樂，但若對方只停留在「嗯嗯」「好啊」這種應付式回覆，或談話變得僅限於天氣、工作這類表面話題，代表你已不再是他心中的「首選傾訴對象」。

四、生活圈漸漸分開

疏遠有時並非故意，而是因為生活重心不同。工作環境、感情狀態、興趣喜好差異，會讓你們越來越少交集，當你驚覺對方的重要消息都是從社群媒體才得知時，這就是分道揚鑣的跡象。

五、心情分享不再彼此依靠

最明顯的徵兆是：當你遇到煩惱，不再第一時間想到找他；當對方有開心事，也選擇跟別人分享而不是你。這意味著心靈支柱的角色已經轉移，友情的親密度也自然下降。

關鍵字：

友情, 疏遠, 冷淡, 警訊, 警惕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心　請允許自己不完美 陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬 Lulu黃路梓茵甜嫁陳漢典！休閒牛仔「輕婚紗風」超配　洋溢幸福日常感 話題跑鞋！On昂跑長距離緩震新作、ASICS GEL-KAYANO 12.1復古潮流混血 營養師曝「抹茶好處」：幫助睡眠、改善憂鬱超有感 劉以豪合照i-dle宋雨琦紳士手超加分！詮釋FENDI暖男打扮最想擁有Lui包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面