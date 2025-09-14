2025古裝陸劇3部必追　《折腰》狼兔CP熱度爆表、《桃花映江山》無冷場

文／人物誌

2025年的古裝陸劇陣容超火熱，各家劇集均以「權謀＋愛情」雙主線出擊，帶來高張力與高甜度兼備的觀劇體驗。編輯將介紹三部私心覺得討論度不錯、最值得追的佳作，無論你愛宮廷政治、戰場虐戀、還是翻身復仇，這三部通通能滿足！

1.折腰

由宋祖兒與劉宇寧領銜主演的《折腰》，劇情從一場政治聯姻開始。魏劭（劉宇寧飾）為解天下苦難提出與小喬（宋祖兒飾）聯婚；小喬則代姐出嫁，一場假婚約竟演變成心動真愛。

▲《折腰》開播後熱度爆表。（圖／《折腰》劇照）

整劇甜虐交織，宋祖兒把小喬的聰慧與柔情演得入木三分，劉宇寧則演繹出魏劭冷峻卻深情的梟雄氣質 。劇中先婚後愛、世仇救贖、家國情懷成為爆點，視覺與服裝設計也很別緻，可以看出劇組的用心。

從開播前的粉絲期待、騰訊、Netflix上熱度爆表，到「狼兔CP」身高差和名場景「戰場救妻」成為話題焦點，《折腰》絕對是今年不可錯過的甜虐古偶。

2.桃花映江山

這部由孟子義與劉學義主演的《桃花映江山》，改編小說自《桃花折江山》，結合和親、權謀、愛情、宮鬥，多重元素一網打盡 。

▲《桃花映江山》改編小說自《桃花折江山》。（圖／《桃花映江山》劇照）



姜桃花（孟子義飾）這位看似柔弱的和親公主，實則聰慧果斷，敢於布局翻盤。沈在野（劉學義飾）表面狠辣，實則忠於家國。兩人從互相猜忌、爭智鬥勇、到並肩作戰，愛戀也在博弈中水到渠成。

劇情節奏緊湊，從一開場就毫無冷場，從宮鬥暗線、暗含劇毒、深夜竹林追殺，到新婚試探，都充滿張力 。服飾精緻細膩，劇情的描述不太燒腦也不是無腦劇，是近期少見的權謀劇高質典範。

3.錦月如歌

《錦月如歌》於2025年8月6日開播，主演周也與丞磊。劇中女主何晏在被家族設計失明後重生成 「禾晏」，再度女扮男裝進軍沙場，展開復仇之旅。她與昔日同窗肖珏從猜疑到並肩作戰，相濡以情。

▲《錦月如歌》最讓人期待的就是雙將軍設定。（圖／《錦月如歌》劇照）



《錦月如歌》最讓人期待的就是雙將軍設定。以往都是男主角的武打戲佔多數，而本劇卻將重點放在女主角上，也讓觀眾期待周也的將軍武打戲。除了打戲帥到爆外，水下吻、馬背吻、雪夜擁抱等甜虐名場景，讓人戀愛腦大開。再加上OST豪華陣容，包括希林娜依高、周深等實力派歌手加盟，為劇情情感加溫，讓網友評為暑假檔黑馬。

2025年的古裝劇絕對不只是美貌與偶像掛帥，三部劇各有深度、智鬥、有感情、有畫面也有耳膜享受。看你喜歡權謀深淵還是沙場虐戀，總有一部能命中你。不管你追哪一部，一定都會深陷其中。

延伸閱讀

徐玄、玉澤演主演《我奪走了公爵的初夜》：二代人氣男女團夢幻聯動，宅女穿越朝鮮時代戀上殘暴王族打手



陸劇《煙火人家》：保持距離的關心，我們還是彼此最愛的人



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。