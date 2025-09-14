fb ig video search mobile ETtoday

2025古裝陸劇3部必追　《折腰》狼兔CP熱度爆表、《桃花映江山》無冷場

>

文／人物誌

2025年的古裝陸劇陣容超火熱，各家劇集均以「權謀＋愛情」雙主線出擊，帶來高張力與高甜度兼備的觀劇體驗。編輯將介紹三部私心覺得討論度不錯、最值得追的佳作，無論你愛宮廷政治、戰場虐戀、還是翻身復仇，這三部通通能滿足！

1.折腰

由宋祖兒與劉宇寧領銜主演的《折腰》，劇情從一場政治聯姻開始。魏劭（劉宇寧飾）為解天下苦難提出與小喬（宋祖兒飾）聯婚；小喬則代姐出嫁，一場假婚約竟演變成心動真愛。

▲《折腰》開播後熱度爆表。（圖／《折腰》劇照）

整劇甜虐交織，宋祖兒把小喬的聰慧與柔情演得入木三分，劉宇寧則演繹出魏劭冷峻卻深情的梟雄氣質 。劇中先婚後愛、世仇救贖、家國情懷成為爆點，視覺與服裝設計也很別緻，可以看出劇組的用心。

從開播前的粉絲期待、騰訊、Netflix上熱度爆表，到「狼兔CP」身高差和名場景「戰場救妻」成為話題焦點，《折腰》絕對是今年不可錯過的甜虐古偶。

2.桃花映江山

這部由孟子義與劉學義主演的《桃花映江山》，改編小說自《桃花折江山》，結合和親、權謀、愛情、宮鬥，多重元素一網打盡 。

▲《桃花映江山》改編小說自《桃花折江山》。（圖／《桃花映江山》劇照）

姜桃花（孟子義飾）這位看似柔弱的和親公主，實則聰慧果斷，敢於布局翻盤。沈在野（劉學義飾）表面狠辣，實則忠於家國。兩人從互相猜忌、爭智鬥勇、到並肩作戰，愛戀也在博弈中水到渠成。

劇情節奏緊湊，從一開場就毫無冷場，從宮鬥暗線、暗含劇毒、深夜竹林追殺，到新婚試探，都充滿張力 。服飾精緻細膩，劇情的描述不太燒腦也不是無腦劇，是近期少見的權謀劇高質典範。

3.錦月如歌

《錦月如歌》於2025年8月6日開播，主演周也與丞磊。劇中女主何晏在被家族設計失明後重生成 「禾晏」，再度女扮男裝進軍沙場，展開復仇之旅。她與昔日同窗肖珏從猜疑到並肩作戰，相濡以情。

▲《錦月如歌》最讓人期待的就是雙將軍設定。（圖／《錦月如歌》劇照）

《錦月如歌》最讓人期待的就是雙將軍設定。以往都是男主角的武打戲佔多數，而本劇卻將重點放在女主角上，也讓觀眾期待周也的將軍武打戲。除了打戲帥到爆外，水下吻、馬背吻、雪夜擁抱等甜虐名場景，讓人戀愛腦大開。再加上OST豪華陣容，包括希林娜依高、周深等實力派歌手加盟，為劇情情感加溫，讓網友評為暑假檔黑馬。

2025年的古裝劇絕對不只是美貌與偶像掛帥，三部劇各有深度、智鬥、有感情、有畫面也有耳膜享受。看你喜歡權謀深淵還是沙場虐戀，總有一部能命中你。不管你追哪一部，一定都會深陷其中。

延伸閱讀

徐玄、玉澤演主演《我奪走了公爵的初夜》：二代人氣男女團夢幻聯動，宅女穿越朝鮮時代戀上殘暴王族打手

陸劇《煙火人家》：保持距離的關心，我們還是彼此最愛的人

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 古裝劇, 陸劇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 搶不到奈良美智金瓜石特展別氣餒　逾2億元真跡信義區免費參觀 最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒 下決心後1天就放棄　2方法解決「三分鐘熱度症候群」 說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 為什麼越老越沒朋友？生活重心、價值觀改變　都是漸行漸遠關鍵 又一美妝撤台！韓牌蘭芝僅經營到年底　全台7個專櫃結束營業

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面