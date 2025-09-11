fb ig video search mobile ETtoday

劉品言樂接嬰兒保養代言　喊話廠商：到產前都可以工作

>

▲▼劉品言代言保養。（圖／品牌提供）

▲言言以新手媽媽身分代言嬰兒保養。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

劉品言今（11日）以一襲淺藍洋裝現身嬰兒保養品牌代言活動，已步入懷孕後期的她，即便挺著大肚依舊美麗。她分享自己身為「過敏兒」，特別注重保養品的挑選與成分，孕後更是認真看待，她笑稱大家見證了她整個孕期，感謝廠商繼續邀約，到產前都還可以繼續工作喔！

▲▼劉品言樂接嬰兒保養代言。（圖／品牌提供）

▲言言孕後四肢依然纖細。

步入懷孕後期的她，也公開分享自己和寶寶目前一切安好，非常謝謝大家的祝福，因為自己是第一次當媽媽，所以各方面都會很認真做功課，身邊也有很多已當媽媽的朋友們，也會給予很多意見。

她也透露自己懷孕後有一段時間，化妝師發現她臉上大脫皮，這可能就是孕期特殊狀況，自己的確拿了舒特膚產品厚敷大概3天左右，脫皮就好了，所以真的很推薦舒特膚的產品，尤其是嬰兒系列。

▲▼劉品言樂接嬰兒保養代言。（圖／翻攝自ＦＢ／劉品言）

▲孕期仍是個漂亮孕婦。（圖／翻攝自FB/劉品言，以下同）

飲食方面，孕後飲食還是照著自己習慣，但是保健食品上面吃好吃滿，像是小孩補腦的、孕婦專用的益生菌都很努力地在吃，所以整個孕期也算是一路順暢。

▲▼劉品言樂接嬰兒保養代言。（圖／翻攝自ＦＢ／劉品言）

▲言言挺孕肚和老公甜蜜開球

談到老公她也露出甜蜜笑容，他常會對著肚子裡的寶寶喊話：一定要健康、大家都很愛你，至於被問到以後會不會穿母女裝？她則笑稱目前自己還很冷靜，一些太可愛、甜美的有點無法接受，但女兒生出來可能會改變想法，一切都很難說。」

關鍵字：

孕期保養, 劉品言, 嬰兒保養, 懷孕心得, 新媽媽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒

宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心　請允許自己不完美 陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬 Lulu黃路梓茵甜嫁陳漢典！休閒牛仔「輕婚紗風」超配　洋溢幸福日常感 話題跑鞋！On昂跑長距離緩震新作、ASICS GEL-KAYANO 12.1復古潮流混血 營養師曝「抹茶好處」：幫助睡眠、改善憂鬱超有感 劉以豪合照i-dle宋雨琦紳士手超加分！詮釋FENDI暖男打扮最想擁有Lui包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面