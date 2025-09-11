劉品言樂接嬰兒保養代言　喊話廠商：到產前都可以工作

▲言言以新手媽媽身分代言嬰兒保養。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

劉品言今（11日）以一襲淺藍洋裝現身嬰兒保養品牌代言活動，已步入懷孕後期的她，即便挺著大肚依舊美麗。她分享自己身為「過敏兒」，特別注重保養品的挑選與成分，孕後更是認真看待，她笑稱大家見證了她整個孕期，感謝廠商繼續邀約，到產前都還可以繼續工作喔！

▲言言孕後四肢依然纖細。

步入懷孕後期的她，也公開分享自己和寶寶目前一切安好，非常謝謝大家的祝福，因為自己是第一次當媽媽，所以各方面都會很認真做功課，身邊也有很多已當媽媽的朋友們，也會給予很多意見。

她也透露自己懷孕後有一段時間，化妝師發現她臉上大脫皮，這可能就是孕期特殊狀況，自己的確拿了舒特膚產品厚敷大概3天左右，脫皮就好了，所以真的很推薦舒特膚的產品，尤其是嬰兒系列。

▲孕期仍是個漂亮孕婦。（圖／翻攝自FB/劉品言，以下同）

飲食方面，孕後飲食還是照著自己習慣，但是保健食品上面吃好吃滿，像是小孩補腦的、孕婦專用的益生菌都很努力地在吃，所以整個孕期也算是一路順暢。

▲言言挺孕肚和老公甜蜜開球

談到老公她也露出甜蜜笑容，他常會對著肚子裡的寶寶喊話：一定要健康、大家都很愛你，至於被問到以後會不會穿母女裝？她則笑稱目前自己還很冷靜，一些太可愛、甜美的有點無法接受，但女兒生出來可能會改變想法，一切都很難說。」