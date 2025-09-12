fb ig video search mobile ETtoday

事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心　請允許自己不完美

>

▲▼事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲學會接受「今天做到這裡就好」，能讓情緒更穩定。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

當所有的事情都擠在一起，總是讓人情緒處在爆炸邊緣，這時候靜下心是你最該做的，所謂的靜下心並不是不去想，而是學會在繁忙中找到秩序與呼吸的空間。以下幾個方法能幫助你慢下來，更有條理地處理眼前的挑戰。

#把事情寫下來並排序

當腦中同時裝著許多待辦事項，焦慮就容易被放大。此時可以拿筆或打開手機記事，把所有需要完成的任務列出來，再依照緊急程度與重要性做排序。這樣能減少「一團亂」的感覺，讓你知道當下該先專注在哪件事。

▲▼事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#給自己短暫的停頓

焦躁時，大腦就像不斷跳針的機器，越想越亂。你可以暫停五分鐘，閉上眼深呼吸，或是喝一口水，這種小小的休息能幫助大腦重整思緒，再回到任務時會更清晰。

#一次只專注一件事

焦躁往往來自「同時想做很多事」，結果效率反而下降。試著告訴自己：「現在我只專注在這件事，其他的先放一邊。」完成一個小進度，就會累積掌控感，也能減少焦慮。

▲▼事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#調整心態，允許不完美

這點相當重要，很多時候焦躁來自害怕做不好或進度不夠快，但事實上，事情不一定要一次做到最好，循序漸進才是真正能讓成果落實的方法。學會接受「今天做到這裡就好」，能讓情緒更穩定。

#建立自我安定的小習慣

例如泡杯茶、聽輕音樂、做十分鐘伸展，這些都能提醒身心慢下來。當內心安定，處理事情的效率與品質自然提升。

