IWC超強抗震陀飛輪錶全台首曝光　坐鎮台中大遠百新店

▲IWC最新專賣店於Top City台中大遠百一樓開幕。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

瑞士名錶IWC Schaffhausen（萬國錶）全新品牌專賣店今（12日）正式於台中Top City大遠百一樓開幕，以品牌標誌性的黑白色調為主軸，結合細膩紋理與技術元素，呈現出兼具現代設計美學與奢華質感的空間氛圍。慶祝新店開幕，兩款年度重量作品大型飛行員系列Shock Absorber XPL陀飛輪鏤空腕錶與飛行員高性能計時數字日期-月份萬年曆腕錶，全台首亮相獻給台中店。





▲IWC台中大遠百專賣店設置舒適休息區。

IWC台中Top City大遠百專賣店內設有舒適的休憩區，讓顧客在賞錶過程中能自在品飲佳釀、放鬆身心，新錶焦點落在品牌創新設計的大型飛行員系列Shock Absorber XPL陀飛輪鏤空腕錶，是品牌首度將專利SPRIN-g PROTECT®避震系統應用於陀飛輪的防震保護，陀飛輪能承受超過10,000 G的衝擊；另一全新力作飛行員高性能計時數字日期-月份萬年曆腕錶，以瓷化鈦金屬打造，結合計時碼錶與萬年曆兩項複雜功能，展現卓越製錶工藝。





▲IWC全新腕錶作品大型飛行員系列Shock Absorber XPL陀飛輪鏤空腕錶於台中店亮相。





▲IWC飛行員高性能計時數字日期-月份萬年曆腕錶 。

歡慶270周年的江詩丹頓（Vacheron Constantin），也選在台中舉辦慶祝活動，即起至16日於品牌台中大遠百專賣店舉辦古董錶展，並每晚6時30分至9時於台中國家歌劇院正門廣場壺中居外牆進行「THE QUEST」主題光雕投影，假日延長至晚間10時，藉由視覺藝術展現江詩丹頓從1755年以來的歷史傳承與創新製錶意念，光雕投影展演至21日。





▲江詩丹頓慶祝270周年，即起至21日每晚於台中國家歌劇院正門廣場壺中居外牆進行光雕投影。（圖／江詩丹頓提供）