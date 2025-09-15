fb ig video search mobile ETtoday

8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理

文／美人圈

不同於過去強調厚重或工整的線條，2025秋季的短髮趨勢以「片狀層次」與「鬆散不規則弧度」為核心，營造慵懶隨性的氛圍。這類短髮不僅適合細軟塌髮、對自然捲也非常友好，在短髮過渡期也好整理，這次就一起看看2025短髮／中短髮趨勢、以及8款短髮範本推薦，零技巧就能讓短髮造型顯得時髦不呆板！

2025短髮、中短髮注意「層次&捲度」是關鍵

2025秋天短髮的關鍵字就是「自然、輕盈、慵懶」，強調層次與弧度，不需要刻意吹整或燙捲，就能展現隨興氛圍，對細軟塌髮、自然捲來說都相當友好，短髮過渡期也好整理。

2025短髮／中短髮趨勢1：輕盈片狀層次

延續高層次熱潮，今年進化成「片狀層次」，讓髮尾有輕盈弧度感。這種層次不像傳統高層次那麼銳利，而是更自然的波紋線條，吹乾後就能呈現隨性弧度。即使沒有燙髮，也能營造空氣感，特別適合不想花太多時間整理的女生。搭配八字瀏海或法式瀏海，更能修飾顴骨與下顎角，讓臉部線條柔和小一號。

▲中短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲秋天短髮延續高層次熱潮，今年進化成片狀層次。（圖／IG@chahong_official）

2025短髮／中短髮趨勢2：鬆散不規則捲度

2025秋天的捲度不再工整，而是「鬆散、自然、不對稱」。像羊毛捲、外翹或微亂波浪，都能營造慵懶氛圍。如果頭髮太直、太工整，反而容易顯得呆板；相反地，不規則紋理能讓造型更年輕、隨性，搭配長瀏海還能修飾臉型比例。自然捲女生更是天生適合，利用本身的紋理感就能輕鬆駕馭。

▲中短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲秋天的捲度不再工整。（圖／IG@from.us_dongmi）

2025短髮／中短髮推薦1：高層次水母頭

這款「升級版水母頭」在髮尾加入片狀層次，保有厚度卻不笨重。它的關鍵是自然弧度線條，讓頭髮自帶空氣感，就算吹乾就出門也不會扁塌。兩側修長線條能柔化顴骨和下顎角，非常適合骨感臉或方臉。搭配輕薄瀏海能減齡，搭配旁分則更有復古氣質，是想在短髮中保留精緻感的女生必試款。

▲中短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲升級版水母頭。（圖／IG@boutique_sseul）

2025短髮／中短髮推薦2：破碎短髮

肩上長度配上高層次破碎線條，髮尾自然外翹，帶點俏皮的少年感。短瀏海與臉側碎髮能巧妙修飾臉型，對圓臉、嬰兒肥女孩非常友好。這款髮型整理度低，洗完吹乾就會有自然弧度，完全不用刻意造型。隨興慵懶感加上元氣氛圍，特別適合過渡期想要清爽不呆板的女生。

▲中短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲破碎短髮不用刻意造型。（圖／IG@yoning.chacha）

2025短髮／中短髮推薦3：小貓短髮

這款髮型名字取自「毛絨絨的小貓」，比鮑伯多了慵懶氛圍。臉旁的細碎層次能自然修飾臉型，髮尾帶點微翹，配上空氣感燙或自然捲，就能呈現隨性紋理。這款短髮特別適合圓臉、嬰兒肥女生，能讓五官更柔和。重點是不用特別吹整，隨手撥一撥就能有減齡效果，日常輕鬆駕馭。

▲中短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲小貓短髮。（圖／IG@yeovvun）

2025短髮／中短髮推薦4：日系短髮公主切

將公主切與短髮結合，側邊自然的碎髮能遮蓋顴骨與兩頰，讓臉型比例被拉長，看起來更小巧。不同於厚重公主切，短髮版公主切加入層次與空氣感，讓髮絲自然落下也不顯呆板。這款造型特別適合臉型偏圓、下顎角明顯的人，簡單吹乾就有氛圍，不需過多打理。

▲中短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲將公主切與短髮結合讓臉型比例被拉長。（圖／IG@_sakimaru.jp）

2025短髮／中短髮推薦5：碎層次中長髮

過肩長度搭配高層次設計，髮尾自然亂翹，隨性慵懶感超強。不用刻意整理，走路、風吹就能有自然弧度，非常適合短髮過渡期或不想留太短的女生。這款髮型還能修飾臉型比例，改善頭肩比，拉長身材線條，是韓星出鏡率很高的髮型。

▲中短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲碎層次中長髮是韓星出鏡率很高的髮型。（圖／IG@obvie_grace）

2025短髮／中短髮推薦6：空氣感一刀切

一刀切依舊受歡迎，但2025初秋流行的是「帶層次的一刀切」。髮尾打薄後，讓整體輕盈有空氣感，不會像傳統一刀切那樣厚重。細軟髮或臉小的女生剪起來特別減齡，搭配輕薄瀏海會更日系；偏分則顯得率性俐落。整理度低，洗完吹乾就能完成造型。

▲中短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲2025初秋流行帶層次的一刀切。（圖／IG@yeovvun）

2025短髮／中短髮推薦7：羽毛剪鮑伯短髮

以「羽毛感」代替傳統厚重鮑伯，髮尾線條柔和不死板，能自然修飾臉型。這款短髮帶有清爽氛圍，特別適合夏秋交替季。對細軟髮女生來說，羽毛層次能增加髮量感；對自然捲女生來說，紋理更能被凸顯，慵懶氛圍感十足。

▲中短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲羽毛剪鮑伯短髮。（圖／IG@yoning.chacha）

2025短髮／中短髮推薦8：耳下薄剪短髮

耳下長度加上極致打薄設計，清爽俐落又減齡。細軟髮女生吹乾後就能自然蓬鬆，完全不會塌。自然捲女生則能利用髮尾蓬度營造空氣感氛圍。這款短髮特別適合臉型小巧的女生，能讓臉部輪廓更乾淨，搭配八字或法式瀏海，更能修飾臉型比例，展現超日系的清新氛圍。

▲中短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲耳下薄剪短髮特別適合臉型小巧的女生。（圖／IG@obvie_grace）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

短髮, 中短髮, 自然捲

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

