fb ig video search mobile ETtoday

LIFE經典／與IKEA合作的Gustaf Westman為何火紅？新設計千元就能入手

>

▲IKEA X Gustaf Westman。（圖／品牌提供）

▲IKEA X Gustaf Westman系列推出後引發網路討論。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

瑞典的年輕設計師 Gustaf Westman 近年在社群與設計圈掀起熱潮。他的作品特點鮮明，厚實圓潤的曲線、大膽的色彩搭配、帶著一點幽默與童趣。這種風格，既挑戰了冷峻的北歐極簡，又呼應了 1980 年代孟菲斯設計的玩心，讓人一眼就能認出。對年輕一代而言，他的作品不只是美學符號，更是一種生活態度，設計可以是快樂的、療癒的，甚至帶有故事。

▲IKEA X Gustaf Westman。（圖／品牌提供）

Gustaf 出生於布羅斯，在哥德堡查爾默斯理工大學修讀建築，畢業後曾在斯德哥爾摩的建築事務所短暫任職。但很快地他意識到自己對於圖紙與結構，不如對色彩與造型更感興趣，於是 2020 年自創品牌「Gustaf Westman Objects」，開始專注於家具與家飾設計。

 
 

因社群媒體的加持，更讓他從小眾設計走向全球。Instagram 上常見他的作品出現於明星與網紅的家中，BLACKPINK Jennie 就曾分享她的 Curvy 系列家具。因具有高度辨識度，加上好拍照、好分享的特性，讓作品成為「打卡亮點」。此外他堅持與瑞典工匠合作，強調小量手工與永續生產，這些價值觀也正好契合當代年輕族群的理念。

 
 

其中最具代表性的單品，就是 Curvy Mirror（波浪鏡）。厚實的鏡框以不規則波浪形呈現，搭配亮眼色彩，像是一筆揮灑的曲線，讓傳統鏡子的嚴肅感瞬間消失。疫情期間，這面鏡子在社群上狂刷一波，似乎象徵居家生活中能找到快樂的小出口。

另一爆款胖胖杯組以誇張厚實的比例，看似是玩具卻實用，放在餐桌上不僅增添童趣，也成為聊天的話題物。Curvy 桌椅，則以流動感十足的桌腳與椅背，配合大膽配色，像空間裡的雕塑，既是家具也是氛圍製造者。

▲IKEA X Gustaf Westman。（圖／品牌提供）▲IKEA X Gustaf Westman。（圖／品牌提供）

▲IKEA X Gustaf Westman。（圖／品牌提供）

近期Gustaf與IKEA合作的系列也陸續於全球400多個店家上市，最具象徵性的單品，是專為瑞典肉丸誕生 40 周年打造的瓷盤，每顆肉丸都被安置在獨立位置，像是坐在小王座上。還有咖啡杯與加大茶碟組。靈感來自他童年在祖母家過聖誕節時，桌上堆滿餅乾，乾脆設計一只茶碟，加大的碟子能同時在杯子旁裝更多餅乾。這種看似俏皮的巧思，其實藏著關於家庭記憶的溫度。

▲IKEA X Gustaf Westman。（圖／品牌提供）

▲IKEA X Gustaf Westman。（圖／品牌提供）

在這系列裡，單品從來不是靜態的裝飾。例如粉紅色的可攜式小燈，外框兩個厚實圓環可旋轉成提把，讓人聯想到冬夜裡有人提著燈籠去取柴火的畫面；紅色燭台則取材自瑞典聖誕窗邊的燭燈，以現代鋼架與圓潤曲線重新詮釋。這些設計的共同特質是「它們會引導你想像一個故事，而不是只停留在好看外觀」。

▲IKEA X Gustaf Westman。（圖／品牌提供）▲IKEA X Gustaf Westman。（圖／品牌提供）

Gustaf Westman 的作品往往是限量小量生產，價格動輒上看數萬台幣，被視為明星藝人與收藏家才會入手的設計品。這次與 IKEA 的聯名，則把「可收藏的設計」轉化為「可生活的設計」。以大規模生產、親民價格，讓更多人能把設計帶回家，讓設計真正進入日常，成為親友聚會的背景、閱讀時的陪伴，甚至只是深夜裡的一個小確幸。

▲IKEA X Gustaf Westman。（圖／品牌提供）

關鍵字：

設計, 瑞典, 風潮, 家飾, 限量, Gustaf Westman, ikea

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

營養師：飲控吃鍋不一定安全、「8種人」吃鍋需特別注意 王心凌43歲少女膚況太逼人　5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛 最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒 營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開. 就愛雙頭拉鍊大包！DIOR Voyage通勤族必備　全智賢用LV Express把旅行袋變日常 搶看GU x rokh三度聯名！390元收質感新作　短風衣、瑪莉珍鞋甜酷兼具

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面