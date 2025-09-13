LIFE經典／與IKEA合作的Gustaf Westman為何火紅？新設計千元就能入手

▲IKEA X Gustaf Westman系列推出後引發網路討論。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

瑞典的年輕設計師 Gustaf Westman 近年在社群與設計圈掀起熱潮。他的作品特點鮮明，厚實圓潤的曲線、大膽的色彩搭配、帶著一點幽默與童趣。這種風格，既挑戰了冷峻的北歐極簡，又呼應了 1980 年代孟菲斯設計的玩心，讓人一眼就能認出。對年輕一代而言，他的作品不只是美學符號，更是一種生活態度，設計可以是快樂的、療癒的，甚至帶有故事。

Gustaf 出生於布羅斯，在哥德堡查爾默斯理工大學修讀建築，畢業後曾在斯德哥爾摩的建築事務所短暫任職。但很快地他意識到自己對於圖紙與結構，不如對色彩與造型更感興趣，於是 2020 年自創品牌「Gustaf Westman Objects」，開始專注於家具與家飾設計。

因社群媒體的加持，更讓他從小眾設計走向全球。Instagram 上常見他的作品出現於明星與網紅的家中，BLACKPINK Jennie 就曾分享她的 Curvy 系列家具。因具有高度辨識度，加上好拍照、好分享的特性，讓作品成為「打卡亮點」。此外他堅持與瑞典工匠合作，強調小量手工與永續生產，這些價值觀也正好契合當代年輕族群的理念。

其中最具代表性的單品，就是 Curvy Mirror（波浪鏡）。厚實的鏡框以不規則波浪形呈現，搭配亮眼色彩，像是一筆揮灑的曲線，讓傳統鏡子的嚴肅感瞬間消失。疫情期間，這面鏡子在社群上狂刷一波，似乎象徵居家生活中能找到快樂的小出口。

另一爆款胖胖杯組以誇張厚實的比例，看似是玩具卻實用，放在餐桌上不僅增添童趣，也成為聊天的話題物。Curvy 桌椅，則以流動感十足的桌腳與椅背，配合大膽配色，像空間裡的雕塑，既是家具也是氛圍製造者。

近期Gustaf與IKEA合作的系列也陸續於全球400多個店家上市，最具象徵性的單品，是專為瑞典肉丸誕生 40 周年打造的瓷盤，每顆肉丸都被安置在獨立位置，像是坐在小王座上。還有咖啡杯與加大茶碟組。靈感來自他童年在祖母家過聖誕節時，桌上堆滿餅乾，乾脆設計一只茶碟，加大的碟子能同時在杯子旁裝更多餅乾。這種看似俏皮的巧思，其實藏著關於家庭記憶的溫度。

在這系列裡，單品從來不是靜態的裝飾。例如粉紅色的可攜式小燈，外框兩個厚實圓環可旋轉成提把，讓人聯想到冬夜裡有人提著燈籠去取柴火的畫面；紅色燭台則取材自瑞典聖誕窗邊的燭燈，以現代鋼架與圓潤曲線重新詮釋。這些設計的共同特質是「它們會引導你想像一個故事，而不是只停留在好看外觀」。

Gustaf Westman 的作品往往是限量小量生產，價格動輒上看數萬台幣，被視為明星藝人與收藏家才會入手的設計品。這次與 IKEA 的聯名，則把「可收藏的設計」轉化為「可生活的設計」。以大規模生產、親民價格，讓更多人能把設計帶回家，讓設計真正進入日常，成為親友聚會的背景、閱讀時的陪伴，甚至只是深夜裡的一個小確幸。