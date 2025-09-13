10款愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦　崔杋圭復古質感、BTS V同款必收

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

舞台上閃閃發光的愛豆們，私下也有自己的音樂儀式感，而一副高顏值又高音質的耳機，就是他們的日常必備配件！不管是復古皮革的搖滾感、北歐極簡的高奢氛圍，還是蘋果系的精緻美學，耳機早就不只是聽歌工具，更是時尚單品。這次小編幫大家精選10款愛豆愛用的頭戴式耳機，降噪、續航、設計感一次滿足，快來Get愛豆同款吧！

愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦1：崔杋圭 — Marshall Major IV 

Marshall復古皮革質感搭配Logo，低調卻自帶氣場，多向按鈕設計，播放、暫停、調音量一鍵搞定。續航力高達80小時，無論通勤還是旅行，都能讓音樂一路相伴。

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲崔杋圭。（圖／IG@bamgyuuuu）

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Marshall Major IV 。（圖／Marshall官網）

愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦2：崔然竣 — SONY WH-CH710N

極簡又百搭的質感款，Sony 的主動降噪能過濾多餘噪音，輕量化設計戴一整天也不累，音色平衡自然，尤其適合聽流行與抒情曲。無線降噪耳機提供強力、不受干擾，快速充電功能只要充電10分鐘，就能播放60分鐘的音樂，還能35小時無線播放，全天候聆聽音樂不怕斷電。

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲崔然竣。（圖／IG@yawnzzn）

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲SONY WH-CH710N。（圖／SONY官網）

愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦3：I.N — Apple AirPods Max

鋁合金耳罩＋不織布耳墊，觸感和視覺都是奢華享受，色系溫柔又高級，瞬間讓穿搭質感升級。按下噪音控制按鈕可切換至「通透模式」，讓外界聲音傳進耳朵，使你能自然如常地與周遭環境互動。續航時間約為20小時，充電5分鐘可以收聽約1.5小時。

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲I.N。（圖／IG@i.2.n.8）

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Apple AirPods Max。（圖／Apple官網）

愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦4：黃鉉辰 — B&O Beoplay H95

Beoplay H95使用細膩的音效和先進的ANC技術，音場開闊細膩，低頻穩重、高頻通透，可以獲得長達38小時的不間斷保真度，關閉ANC可連續播放50小時。就算取下H95耳機時，也可將折疊放入客製化硬盒中，無論如何移動，耳機都可以安然無恙。

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲鉉辰。（圖／IG@hynjinnnn）

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲B&O Beoplay H95。（圖／B&O官網）

愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦5：Mark — B&O Beoplay HX

小羊皮、記憶泡棉軟墊，符合人體工學的減壓頭帶，適用於不同類型的頭部。音色均衡溫暖，低音不轟耳，高音純淨，使用ANC時可聆聽35小時，關閉ANC時可聆聽40小時，陪你從白天聽到深夜。

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Mark。（圖／IG@onyourm__ark）

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲B&O Beoplay HX。（圖／B&O官網）

愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦6：V 金泰亨 — SONY WH-1000XM6

外觀俐落、配色沉穩，支援LDAC高解析音質，降噪與環境音模式切換流暢，適合隨時在世界與自己之間切換，在藍牙和ANC同時開啟的情況下續航時間為30小時。

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲金泰亨。（圖／IG@thv）

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲SONY WH-1000XM6。（圖／SONY官網）

愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦7：宮脇咲良 — SONY WH-1000XM4

降噪、音質、舒適度全方位平衡，觸控操作直覺方便，智能免摘Speak to Chat聊天模式，直接說話即可轉換至交談模式，配戴偵測技術，拿下、戴上耳機後自動音樂暫停、播放，在開啟降噪功能的情況下，續航力可達30小時。

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲宮脇咲良。（圖／IG@39saku_chan）

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲SONY WH-1000XM4。（圖／SONY官網）

愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦8：許允真 — SONY WH-1000XM5

以柔軟貼合皮革完美包覆，這種材料能貼合頭部，阻擋外界聲音的同時不壓迫耳朵。配備四個波束成形麥克風的耳機，校準至只收取自己的聲音，即使周圍充斥噪音，仍能捕捉每一個字。在開啟降噪功能時，最長可播放音樂30小時，關閉降噪則最長可播放40小時。

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲許允真。（圖／IG@jenaissante）

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲SONY WH-1000XM5。（圖／SONY官網）

愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦9：宋雨琦 — Bose QuietComfort

外觀簡潔耐看，柔軟的耳墊貼合耳形，音質溫潤飽滿，降噪一開，世界瞬間安靜，自訂模式能隨心所欲調整消噪程度，還可以加入擋風功能（Wind Block），隔絕風聲環境，讓你專注聽每個音符的律動。續航力達24小時，15分鐘快速充電能持續最多4小時的播放時間。

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲宋雨琦。（圖／IG@yuqisong.923）

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Bose QuietComfort。（圖／Bose官網）

愛豆愛用「頭戴式耳機」推薦10：Karina — Koss KPH40

帶有1.2 m的耳機線，充滿輕巧復古的耳掛設計，配色活潑可愛又帶點街頭感，還可替換彩色的海綿墊。有驚人的解析度與自然音場，讓音樂像微風一樣圍繞周圍。

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Karina。（圖／IG@katarinabluu）

▲耳罩耳機 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Koss KPH40。（圖／Koss官網）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

