搶不到奈良美智金瓜石特展別氣餒　逾2億元真跡信義區免費參觀

▲富藝斯香港秋拍藝術品領銜之作爲奈良美智2000年傑作《粉紅》，估價約233,563,000元起。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

日本藝術家奈良美智《跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石》特展於金瓜石台電金水基地展至28日，吸引粉絲獻上搶票參觀，沒搶到票的粉絲也別失望，13、14日走一趟台北市信義區就能欣賞奈良美智估價超過2億元的傑作，國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）在BELLAVITA寶麗廣塲B1《藝文空間》展出香港秋拍領銜的奈良美智2000年作品《粉紅》；蘇富比（Sotheby’s）也在此周末舉辦香港拍賣台北預展，於華南銀行國際中心展出他2012年作品《等不及夜幕降臨》。





▲富藝斯香港秋拍另一亮點是趙無極1986年的《27.01.86》，估價約116,781,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

富藝斯今年適逢進駐亞洲10周年，於9月27日至28日舉行的「現代及當代藝術」香港秋季拍賣中呈獻一系列珍罕佳作，領銜拍品正是明、後兩天在寶麗廣塲展出的奈良美智作品《粉紅》，是藝術家生涯至今僅有的四幅同名作品之首，第一次於拍場亮相更顯珍貴，估價逾2.3億元；同場另一焦點為趙無極1986年的《27.01.86》，估價超過1.1億元。富藝斯觀察到收藏家傾心於聲譽卓著、資歷完整且深受學術肯定的藝術家傑作，因此搜羅更多小尺幅的趙無極、畢卡索等大師作品，吸引年輕藏家入門。





▲富藝斯展出草間彌生1971年創作的手繪Levi’s牛仔外套，估價約2,140,000元起。（圖／記者陳雅韻攝）

除了藝術品吸睛，富藝斯也展出將於9月30日舉行《珍貴珠寶：香港》秋季拍賣中的亮點拍品，未經處理的天然紅寶石、藍寶石、祖母綠深受藏家追捧，領銜拍品為鑲嵌16.09克拉哥倫比亞祖母綠配鑽石手鍊；此外，國際品牌簽名式珠寶也在拍場炙手可熱，富藝斯呈獻卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、蒂芙尼（Tiffany & Co.）、伯爵（Piaget）及Cindy Chao等知名珠寶品牌的非凡創作。





▲富藝斯香港珠寶秋拍領銜作是哥倫比亞天然祖母綠配鑽石手鍊，祖母綠共重16.09克拉，估價約12,456,000元。





▲模特兒佩戴富藝斯將上拍的卡地亞20.09克拉緬甸天然藍寶石配鑽戒指，估價約5,060,000元起。





▲模特兒展示富藝斯將拍賣的緬甸天然紅寶石鑽石項鍊，估價約10,120,000元起。

蘇富比香港則將於28、29日舉辦現當代藝術拍賣，也選在13、14日於台北信義區舉辦預覽會，展出估價超過2.5億元的奈良美智《等不及夜幕降臨》，此作品是「夜之子」系列人物尺幅最大的已知畫布作品，畫中主角被視為是藝術家本人晝夜顛倒繪畫的寫照；畢卡索晚期作品《男子半身像》是同場拍賣的另一亮點，同樣被視為是畫家的自喻，象徵在生命的最終章裏自己依然充滿活力與才華。





▲蘇富比台北預覽展出奈良美智2012年作品《等不及夜幕降臨》，估價約253,027,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）





▲蘇富比香港將上拍畢卡索1969年作品《男子半身像》，估價約60,337,000元起。