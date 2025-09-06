產量不到10只的藍寶石「錶王」登拍賣　大尺寸設計功能更清晰

▲蘇富比將於10月21日於香港拍賣PP型號5971鉑金鑲藍寶石萬年曆計時腕錶，估價約 19,560,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行蘇富比（Sotheby‘s）今（6日）於台北艾美酒店舉辦香港秋拍珍貴名錶與高級珠寶預覽會，將於10月21日登場的名錶拍賣話題之作為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）約2011年製的型號5971鉑金鑲藍寶石萬年曆計時腕錶，特色是當時尺寸最大的萬年曆計時錶，讓閱讀各項功能更輕鬆，黑色面盤點綴藍寶石時標，錶圈則鑲嵌42顆長方形藍寶石，生產數量不超過10只，更顯此錶款的珍貴，估價約1956萬元起。





▲蘇富比香港將於9月19日拍賣卡地亞PANTHÈRE DIVINE項鍊，主石為121.81 克拉的八角形綠柱石，估價約7,430,000元起。

蘇富比香港高級珠寶秋拍則將於9月19日舉行，當今珠寶圈炙手可熱的兩大品牌卡地亞（Cartier）與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）成為拍賣會焦點，一款卡地亞PANTHÈRE DIVINE項鍊，深綠色軟玉雕刻美洲豹立於重達121.81克拉的八角形綠柱石上展現氣勢，下方垂墜珍珠流蘇更添華美；梵克雅寶經典Zip鑽石項鍊也同場亮相，可如拉鍊般拉起轉換為手鍊的設計，自50年代問世以來深受收藏家追捧。





▲蘇富比香港將拍賣梵克雅寶Zip鑽石項鍊，估價約7,630,000元起。

富藝斯（PHILLIPS）將於9月30日在位處香港西九文化區的亞洲總部舉行《珍貴珠寶：香港》秋季拍賣，精選不少一線品牌的簽名珠寶，包括梵克雅寶1980年代打造的美洲豹別針、傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger為Tiffany & Co.設計的雕塑感立體造型的黃金鑲鑽石手鍊等，一系列精緻珠寶將於13、14日於BELLAVITA 寶麗廣塲 B1藝文空間舉辦預覽會。





▲富藝斯9月30日香港登場的珠寶秋拍呈獻梵克雅寶1980年代美洲豹胸針，估價約2,160,000元起。（圖／富藝斯提供）