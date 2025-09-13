台南三井二期2026上半年登場　4間「獨家首店」逛起來！

▲台南三井二期明年春天登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台南購物版圖再＋1，繼新光三越小北門店9月正式開幕後，MITSUI OUTLET PARK 台南二期也預計在 2026 年春天對外開幕，新增約 50 家店舖，整體規模將達 240 家。除了補齊生活機能與餐飲選擇，更帶來 4 間「台南首間」品牌，從親子、餐飲到居家生活一次到位，讓人逛起來更有新鮮感。

二期設計以「Tropical Alley」為概念，靈感來自鳳凰花、榕樹與熱帶水果，空間更明亮活潑，並與一期之間設置兩處連通道，動線比過去更流暢。園區就位在高鐵台南站、台鐵沙崙站旁，交通便利，對觀光客和在地居民都很容易抵達。

最有話題的 4 間「台南首店」，包括日本母嬰用品龍頭「西松屋」首度登台，以平價實用的嬰童服飾、孕婦用品和各式育兒商品打進親子族群。另一家「美菜莉」則主打現代韓式料理，將傳統韓食融入精緻擺盤與新鮮食材，成為饕客聚餐的新選擇。

台南首次引進日本蛋包飯名店「pommes ポムの樹」，多達 30 種現點現做的蛋包飯，讓人選擇障礙大爆發；還有連續 11 年拿下日本全國丼大賽金賞的「天吉屋」，把香酥天丼的滋味直接搬進台南。

除了首店話題，二期也補強日常機能。日系大型超市 LOPIA 與生活品牌 MUJI 無印良品進駐，讓附近居民購物更方便；家電與 3C 由集雅社、Panasonic 撐場，生活風格通路 POYA 寶雅也加入陣容。

餐飲從連鎖品牌「及水火鍋」、融合義式與美式的「MORE FUN」，到各式日式料理，幾乎能滿足家庭聚餐或好友聚會的需求。親子娛樂區則新增「Toys“R”Us 玩具反斗城」，加上文創品牌「翡冷翠文創」，進一步把購物與休閒結合。

業者表示，MITSUI OUTLET PARK 台南一期自 2022 年開幕以來，已吸引超過 2,000 萬人次到訪，二期開幕後，整體規模與品牌組合更完整，無論是計畫一日遊的旅客，或是住在沙崙周邊的新住民，都能找到更貼近日常需求的選擇。