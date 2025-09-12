fb ig video search mobile ETtoday

威尼斯影后辛芷蕾演繹玫瑰女伶！Roger Vivier新季高跟鞋、焦糖德訓鞋必收

記者鮑璿安／綜合報導

大陸女星辛芷蕾憑藉電影《日掛中天》奪得第 82 屆威尼斯影展（82th Venice International Film Festival）最佳女演員獎，她成為威尼斯影展第三位華人影后，聲勢正旺。而她的時尚資源也絲毫不遜色，Roger Vivier 最新公開的2025秋冬廣告大片《La Rose Vivier 玫瑰韻致》之中，辛芷蕾化身現代巴黎女郎，演繹柔美與力量交融的玫瑰意象。

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 最新公開的2025秋冬廣告大片《La Rose Vivier 玫瑰韻致》之中，辛芷蕾化身現代巴黎女郎 。（圖／品牌提供）

廣告主視覺中，辛芷蕾一襲烈焰紅色禮服吸睛亮相，搭配招牌紫紅雙色玫瑰高跟鞋與粉紅迷你包款，構築出強烈又柔美的戲劇氛圍。她以慵懶坐姿對鏡放電，完美駕馭飄逸裙擺與浪漫配件，詮釋如玫瑰盛放的女性風情。另一套藍調造型則換上Polo上衣與百褶短裙，腳踩全新 Viv’ Low 運動鞋，詮釋率性甜酷的日常風格，靈動又自在。

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

Roger Vivier 本季靈感來自創始人於20世紀40年代的玫瑰設計傳承，創意總監 Gherardo Felloni 以現代語彙重新演繹。備受矚目的 Talon Épine 玫瑰尖刺高跟鞋，以扭花皮革製成盛放花瓣，綴以輕柔歐根紗綁帶，步步皆詩意流動。若想低調中保有精緻感，可選 Viv’ Low 德訓鞋，麂皮與緞面拼接，搭配可替換的水鑽裝飾，從甜美公主風到中性酷女孩一鞋搞定。包款方面，全新 Rose 玫瑰手袋與 Efflorescence 花鑽寶石柄包呼應主題元素，尤其黑色立體花朵晚宴包，飾有華麗鑽釦，極適合節慶或派對場景。辛芷蕾也在形象大片中搭配上肩背演繹，細節滿分、閃耀吸睛。

辛芷蕾在威尼斯影展上則演繹CHANEL 2025/26 秋冬高級訂製服，她以品牌大使之姿呈現了截然不同的香奈兒女性颯爽之美，將微微透視的雪紡洋裝穿出女人味和俐落氣息。

▲中國女星辛芷蕾以電影《日掛中天》，拿下本屆威尼斯影后。（圖／路透）

▲大陸女星辛芷蕾以電影《日掛中天》，拿下本屆威尼斯影后。（圖／路透）

關鍵字：

威尼斯影展, 辛芷蕾, RogerVivier, 時尚, 女演員

