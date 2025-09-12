fb ig video search mobile ETtoday

營養師：飲控吃鍋不一定安全、「8種人」吃鍋需特別注意

▲▼營養師：「8種人」吃鍋需特別注意 。（圖／Unsplash）

▲火鍋挑錯鍋底也可能踩雷。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

不多人飲控時最愛用火鍋當正餐，認為食材在湯裡面燙一燙很健康，營養師高敏敏提醒，吃鍋不一定安全，原因在於你挑哪一種鍋底，有些鍋底熱量與鈉含量高的嚇人，就算只喝一點湯也容易胖，以及8種人吃火鍋要特別留意！

▲▼營養師：「8種人」吃鍋需特別注意 。（圖／翻攝自fb/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#火鍋鍋底熱量圖鑑：（以下為每兩碗湯650ml之數值）

#酸菜白肉鍋 500kcal / 鈉含量3600mg

#白開水0kcal / 鈉含量0mg

#藥膳鍋 680kcal / 鈉含量2291mg

#薑母鴨 900kcal / 鈉含量2700mg

#麻油雞 1000kcal / 鈉含量1320mg

#羊肉爐 700kcal / 鈉含量2400mg

#麻辣鍋 850kcal / 鈉含量3200mg

#昆布鍋 0kcal / 鈉含量650mg

#營養師教你這樣吃更健康

1.少油烹調、半水酒

很多人喜歡在麻油雞和薑母鴨中加入米酒來調味，高血壓、尿酸過高的朋友務必小心攝取，建議減少酒及麻油的用量，使用半水酒烹調，享用前記得將浮油刮除，減少油脂攝取。

2.加上蔬菜營養才均衡

一般薑母鴨或麻油雞都是以肉為主，建議加入蔬菜類下去熬煮，以增加膳食纖維的攝取。

3.選擇「輕」醬料 避開「稠」醬料

少使用豆瓣醬或豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油，當然吃原味的也是最好的選擇。

4.少吃加工製品

以原型食材為主，避免像是蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品。

5.量身打造適合自己的食材

一般人建議以青菜為主、肉為輔，多吃原型食材，也可以多增加菇類、藻類的攝取，維持營養均衡。

#以下族群吃鍋要注意

飲控者：選少油少鈉鍋底，避免食材吸附過多油脂負擔。

高血壓者：建議減少烹調使用的酒量及醬料，以免血壓過高。

自體免疫疾病者：提醒紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾廯患者，進補可能導致免疫過度亢進。

痛風患者：減少喝湯，避免過多的普林使尿酸上升、誘發或加重痛風發作，也要注意肉的份量並多喝水。

易長痘痘粉刺者：避開高油脂鍋底&食材，避免油脂分泌旺盛。

腎臟病友：湯及肉類蛋白質中的磷含量偏高，有腎臟疾病的患者要注意攝取量。

糖尿病者：建議以少油、高纖食材為主，南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物則要注意攝取量，以免血糖過高。

易嘴破、皮膚濕疹者：嘴巴潰瘍、皮膚尋麻疹、濕疹、皮膚紅腫癢的情況下，身體已處於發炎狀態，若在此時進補，恐造成發炎狀況加重。

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

營養師：飲控吃鍋不一定安全、「8種人」吃鍋需特別注意

