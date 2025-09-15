fb ig video search mobile ETtoday

星巴克9／17推「大杯以上買一送一」　85度C同天有黑糖珍珠第二杯半價

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克本周優惠來啦！周三9／17限定一天推出大杯以上好友優惠，讓大家一起揪咖享受咖啡小確幸。當天也適逢85度C每周三的黑糖珍珠優惠日，只要至店點選黑糖珍珠系列，即可享第二杯半價優惠，無論是想喝咖啡找精神還是喝甜甜補能量，都有小幸福等著你。

星巴克9／17限定一天推出「啡你不可 好友分享日」優惠，當天從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表。

▲85度C周五咖啡日優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C每周三也推出「黑糖珍珠日」活動，旗下黑糖珍珠系列包括「黑糖珍珠鮮奶」、「黑糖珍珠厚奶茶」2品項，推出第二杯半價優惠，限同大小規格，不同品相跟冰熱則可任搭，優惠以低價者計，外送與電話訂購方式不適用此優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

