《家母螳螂》飆出高收視！必追理由、人氣爆火5關鍵

家母螳螂。（圖／sbsdrama.official IG）

記者李薇／台北報導

韓劇《家母螳螂》9月5日上線後便引起熱烈討論，更拿下Netflix排行榜Top 2，劇情以「連環殺人魔母親與刑警兒子」的矛盾合作為主軸，不僅具備驚悚懸疑氛圍，也加入家庭、倫理與社會議題，迅速成為熱門話題，以下整理幾個必看原因。

1.題材新穎且具挑戰性

本劇描寫一名被稱為「螳螂」的女性殺人犯，專門鎖定施暴者作為目標，多年服刑後，她要求與刑警兒子聯手，才願意協助調查模仿犯罪，此設定結合了追兇懸疑、母子親情與道德灰色地帶，讓觀眾不斷思考正義與復仇的界線。

2.演員表現引人注目

高賢廷飾演的母親角色氣場強大，冷靜卻令人不寒而慄，展現不同以往的演技層次，張東潤則把兒子面對母親罪行時的矛盾心境演繹得入木三分，母子之間既親近又對立的互動成為最大看點。

家母螳螂。（圖／sbsdrama.official IG）

3.改編版本融入在地視角

雖源自法國影集，但韓國版增添了更多對女性處境、社會制度以及家庭創傷的探討，比起單純的翻拍，更像是一次「本土化重塑」，在細節處理上更加貼合亞洲觀眾的情感。

4.收視佳績帶動話題

首播收視率便突破7%，後續也持續攀升，更拿下Netflix排行榜Top 2，證明觀眾對這樣的題材充滿興趣，劇集同時在韓國及海外平台登上排行榜，口碑與人氣雙雙亮眼。

5.心理張力與懸疑並重

除了追查兇手的推理過程，劇情還深入角色心理：極端行為背後的痛苦、母子間的糾結、模仿犯的動機，甚至隱藏的親子真相，都使劇情層層推進，觀眾不只是在看破案，更像是在進行一場心理探問。

家母螳螂, 高賢廷, 張東潤, 戲劇, 劇情, Netflix

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

