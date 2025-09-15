fb ig video search mobile ETtoday

2025上半年最新美妝報告出爐：眼影關注度上升、保養重視功效成分

▲▼2025最新美妝報告。（圖／品牌提供）

▲開架與專櫃通路關注占比皆呈下滑趨勢。

記者曾怡嘉／台北報導

CMRI 美妝行銷總研最新「美妝產業2025上半年度報告」出爐，其中局部彩妝成為消費者新寵，尤其眼妝關注度上升，保養方面更重視成分和機能，美妝通路關注度方面，專櫃和開架皆呈現下滑，醫美和網路品牌呈現小幅上升。

#專櫃品牌衰退趨緩 網路品牌成長明顯

▲▼2025最新美妝報告。（圖／品牌提供）

▲（圖／@cosme Taiwan提供）

從通路關注度來看，2024年至2025年間整體結構穩定，專櫃與開架仍占據超過7成比重。傳統主力的開架與專櫃通路占比皆呈下滑趨勢，而網路品牌則展現成長動能，占比由 13.74% 上升至 14.92%；醫療通路亦小幅成長至7.12%，反映網路品牌與醫美保養持續受到更多關注。

#眼影類商品大放異彩

▲▼2025最新美妝報告。（圖／品牌提供）

▲（圖／@cosme Taiwan提供）

2025 年上半年「臉部彩妝」關注度整體表現低於去年，市場氛圍相對低迷。從臉部彩妝的前10大關注屬性來看，底妝類產品如粉底液、氣墊粉餅、蜜粉關注度全面下滑，相較之下，眼影為唯一顯著成長項目，反映短影音與社群內容帶動下，消費者更傾向強調眼部細節與個人風格。

另外像是唇彩、頰彩等局部彩妝品項，討論熱度亦明顯提升。此趨勢反映出消費者對「自然 × 個性」的雙重期待，也推動各大品牌思考如何以局部彩妝作為差異化溝通的切入點，吸引消費者的目光進而願意消費。

#消費者更重視保養品成分與機能

在保養品選擇上，消費者的選擇邏輯也出現顯著變化，關注重點著重在「成分透明」與「機能效能」。如從個人膚況（如抗敏、保濕、修護等）作為搜尋產品的主要考量，在這個情況下，產品是否標示完整成分、來源可信、機能設計具體，成為進入選購清單的基本條件。

此外，品牌方也逐漸掌握消費者的選擇邏輯，在臉部保養中的「重點保養」關注度 TOP 10 產品中能看見，眾多市場熱門產品多以酸類、維他命、植物萃取等功能成分為核心，並針對美白、淡斑、抗痘、修護等功效提出明確訴求，在產品名稱與包裝上加強宣傳，這也反映產品的成分與功能導向在消費決策中的影響力持續增強。

美妝, 2025報告, 眼妝, 局部彩妝, 保養品

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

