fb ig video search mobile ETtoday

說流行／Labubu變精品包！Moynat話題性聯名連楊紫瓊、梁朝偉都來助陣

>

記者鮑璿安／專題報導

華人藝術家龍家昇（Kasing Lung）所打造的Labubu （拉布布）相信許多人並不陌生，以尖尖的耳朵、九顆尖銳的牙齒創作生動形象，迅速成為風靡全球的明星角色，連BLACKPINK Lisa都被其魅力圈粉！而現在Labubu 也宣告跨足時尚領域，與法國頂級皮件品牌Moynat共同打造全新的限量聯名系列，話題性自然不需要多說，連奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、金馬影帝梁朝偉（Tony Leung）都被請來拍宣傳照，讓Labubu的精品級現象越演越烈。

出生於1972年的龍家昇，來自香港，現常駐於比利時與香港兩地創作。他自2011年與How2work合作推出繪本與公仔創作，2015年推出的「The Monsters」系列受到北歐神話啟發，成為他最具代表性的創作宇宙。其中代表角色「Labubu」以招牌長耳朵與淘氣神情擄獲全球粉絲，目前已有超過700款不同造型與顏色版本。

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲Moynat此次驚喜攜手龍家昇（Kasing Lung）推出限量聯名系列，以其廣受喜愛的原創角色「The Monsters」為靈感，為經典包款注入充滿童趣與奇幻色彩的藝術生命。（圖／品牌提供）

Moynat此次驚喜攜手龍家昇（Kasing Lung）推出限量聯名系列，以其廣受喜愛的原創角色「The Monsters」為靈感，為經典包款注入充滿童趣與奇幻色彩的藝術生命。此系列將於2025年10月揭幕，恰逢The Monsters誕生十週年，並將於2025年底至2026年初，隨著藝術巡迴展覽於Moynat全球指定城市的精品店限量發售，也預計在今年11月登陸台北。

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、金馬影帝梁朝偉（Tony Leung）搶先演繹包款。（圖／品牌提供）

本次聯名最大亮點，無疑是人氣角色Labubu、Zimomo與King Mon的首次精品登場，以Moynat經典的M Canvas帆布為基底，將Kasing筆下深受喜愛的角色生動展現，融合品牌高級工藝與藝術敘事，在滿版印花的包款基礎上進行創作，如同手繪的藝術視角詮釋角色們的各種形態。系列包款選擇多元，包含Tote托特包（提供PM、MM、GM三種尺寸）、Hobo斜背包、Mini 48h旅行袋，以及極為稀有的Mignon小包，並延伸至卡夾、護照套與角色吊飾，從實用到收藏性兼備，是時尚迷與潮玩控都難以抗拒的夢幻逸品。

與此同時，品牌邀請了多位在藝術、時尚與表演領域極具影響力的人物共同演繹，包括奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、金馬影帝梁朝偉（Tony Leung）、傳奇時尚總監Carine Roitfeld，以及巴黎歌劇院首席芭蕾舞者Guillaume Diop，並由攝影師劉湘宇（Xiangyu Liu）掌鏡拍攝，勾勒出摩登與奇幻交織的美學氛圍。

看更多話題款式

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

說流行, 藝術, 龍家昇, Moynat, Labubu

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理

8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理

用眼過度霧茫茫？5款「護眼食物」多吃　藍莓、鮭魚都上榜 為什麼越老越沒朋友？生活重心、價值觀改變　都是漸行漸遠關鍵 蔡依林歡度45歲生日　暖謝粉絲極致應援讓她無比受寵 最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折 星巴克9／17推「大杯以上買一送一」　85度C同天有黑糖珍珠第二杯半價 《天作之合》10清醒金句：婚姻本來就是一場生意交易，一直都是 用粉餅當底妝妝感更高級！粉餅3大優點　新手必學不結塊技巧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面