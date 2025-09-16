說流行／Labubu變精品包！Moynat話題性聯名連楊紫瓊、梁朝偉都來助陣

記者鮑璿安／專題報導

華人藝術家龍家昇（Kasing Lung）所打造的Labubu （拉布布）相信許多人並不陌生，以尖尖的耳朵、九顆尖銳的牙齒創作生動形象，迅速成為風靡全球的明星角色，連BLACKPINK Lisa都被其魅力圈粉！而現在Labubu 也宣告跨足時尚領域，與法國頂級皮件品牌Moynat共同打造全新的限量聯名系列，話題性自然不需要多說，連奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、金馬影帝梁朝偉（Tony Leung）都被請來拍宣傳照，讓Labubu的精品級現象越演越烈。

出生於1972年的龍家昇，來自香港，現常駐於比利時與香港兩地創作。他自2011年與How2work合作推出繪本與公仔創作，2015年推出的「The Monsters」系列受到北歐神話啟發，成為他最具代表性的創作宇宙。其中代表角色「Labubu」以招牌長耳朵與淘氣神情擄獲全球粉絲，目前已有超過700款不同造型與顏色版本。





▲Moynat此次驚喜攜手龍家昇（Kasing Lung）推出限量聯名系列，以其廣受喜愛的原創角色「The Monsters」為靈感，為經典包款注入充滿童趣與奇幻色彩的藝術生命。（圖／品牌提供）

Moynat此次驚喜攜手龍家昇（Kasing Lung）推出限量聯名系列，以其廣受喜愛的原創角色「The Monsters」為靈感，為經典包款注入充滿童趣與奇幻色彩的藝術生命。此系列將於2025年10月揭幕，恰逢The Monsters誕生十週年，並將於2025年底至2026年初，隨著藝術巡迴展覽於Moynat全球指定城市的精品店限量發售，也預計在今年11月登陸台北。





▲奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、金馬影帝梁朝偉（Tony Leung）搶先演繹包款。（圖／品牌提供）

本次聯名最大亮點，無疑是人氣角色Labubu、Zimomo與King Mon的首次精品登場，以Moynat經典的M Canvas帆布為基底，將Kasing筆下深受喜愛的角色生動展現，融合品牌高級工藝與藝術敘事，在滿版印花的包款基礎上進行創作，如同手繪的藝術視角詮釋角色們的各種形態。系列包款選擇多元，包含Tote托特包（提供PM、MM、GM三種尺寸）、Hobo斜背包、Mini 48h旅行袋，以及極為稀有的Mignon小包，並延伸至卡夾、護照套與角色吊飾，從實用到收藏性兼備，是時尚迷與潮玩控都難以抗拒的夢幻逸品。

與此同時，品牌邀請了多位在藝術、時尚與表演領域極具影響力的人物共同演繹，包括奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、金馬影帝梁朝偉（Tony Leung）、傳奇時尚總監Carine Roitfeld，以及巴黎歌劇院首席芭蕾舞者Guillaume Diop，並由攝影師劉湘宇（Xiangyu Liu）掌鏡拍攝，勾勒出摩登與奇幻交織的美學氛圍。

看更多話題款式

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。





▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）





▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

