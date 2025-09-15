fb ig video search mobile ETtoday

超美！蘭蔻奢金訂製唇膏上有玫瑰浮雕、LV唇膏老花圖案躍上外殼

▲▼超美！蘭蔻奢金訂製唇膏上有玫瑰浮雕 。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻為慶祝90周年推出金管唇膏。

記者曾怡嘉／台北報導

唇膏比顏色，更是比外型，越來越多唇膏美的就像藝術珍品，蘭蔻攜手法國頂級金箔工藝世家Ateliers Gohard合作，打造全新絕對完美奢金訂製唇膏，而LV的彩妝系列旗下的唇膏外殼設計，堪稱精緻工藝，能讓人感受滿滿的用心。

▲▼唇膏 。（圖／品牌提供）

▲金色的外型相當奢華搶眼。

蘭蔻為慶祝邁入90周年，品牌推出限量絕對完美奢金訂製唇膏，此次攜手與法國頂級金箔工藝世家Ateliers Gohard合作，將唇膏打造成為一件珠寶般的藝術珍品，以金色光芒的外型設計，彰顯90年的美麗傳承。

▲▼唇膏 。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 絕對完美奢金訂製唇膏，#1935，4,800元。

首款以奢金工藝結合四款經典唇膏色號，向4個重要年份致敬，另外添加頂級玫瑰精萃、普拉絲鏈三大保養成分，革命性球型持色粉體結合細緻珠光微粒，打造極致柔滑的高訂霧面妝感。

▲▼唇膏 。（圖／品牌提供）

▲LV Rouge 全系列唇膏，5,000元。

La Beauté Louis Vuitton 日前在台灣正式登場，其中推出高達 55 款色號的唇膏系列最令人注目，而55這個數字低調呼應代表品牌的羅馬數字「LV」，完美演繹品牌對工藝、象徵意涵與永恆美學的執著。

▲▼唇膏 。（圖／品牌提供）

▲LV唇膏， #600 ON THE EDGE，5,000元。

採用路易威登品牌的象徵花朵，以升級再造工藝凝萃自玫瑰、茉莉與含羞草的天然花蠟，並添加豐富乳油木果油和玻尿酸，打造 85% 的保養級基底，賦予雙唇上看8小時以上的持色與保濕效果。

關鍵字：

唇膏, 限量, 奢華, 品牌, LANCOME, LV

