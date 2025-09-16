fb ig video search mobile ETtoday

花錢不一定能找快樂　3個改變你壞心情的生活練習

>

▲▼女孩,女生,開心女生（圖／取自免費圖庫Pexels.com）

▲想要快樂不是用錢來解決，心靈富足才能獲得愉悅。（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

我們要花上很多力氣，才知道快樂有時跟金錢無關，生活就是一場無止境的拉扯，然後毫無預警的在任何時刻停下腳步，想著自己快不快樂，快樂與滿足、成就感與平靜有關，3個生活練習，讓你取得這些滿足，創造並嘗試體會這些行為帶給你的快樂之處，你會變得更積極跟正向。

每個月，1個小挑戰
覺得生活總是沒有目標，如果你已經虛耗已久，不如為自己創造一個，每個月定下一個要完成的目標，積極的去實行，像是舉辦一場朋友聚會、完成書櫃上的裝飾、丟掉50件衣服等，在完成當下浮現成就感，且這些目標會讓你有動力、並更有意識的生活。

▲希望,好運,開心,陽光,幸運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲每個月給自己一個挑戰。（圖／unsplash）

選擇1天，變成你想要當的那個人
仍然建議以1個月或半個月為週期，變成你想變的那個人吧，無論是經典電影裡的奧黛麗赫本，或是熱播韓劇的女主角，找一天把自己變成他，學他的裝扮、舉止，想著他可能會做什麼事、用什麼樣的態度說話，肢體行為也會反過來影響大腦，會讓你跟心中「理想的自己」更接近。

▲女性,情感,兩性,成長,心靈,示意圖。（圖／pixabay）

▲選一天「裝扮」成你心中理想的那個人。（圖／pixabay）

選擇1個周期，丟棄清理
有時候生活過於忙亂，是因為我們擁有、以及想要擁有得更多，定下一個週期，也許是2個月或是一季，清理家中的用品，用「櫃子」來做單位，輪流整理，你會發現有些東西你根本不需要，在丟棄的過程中，來審視你的購物與居家行為，為你建立一個更平靜的思考模式。

▲開心,生活,星座,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲把雜亂丟棄、清理乾淨，整個人也變得更輕鬆了。（圖／pixabay）

關鍵字：

快樂, 生活練習, 挑戰, 清理, 心靈愉悅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

用眼過度霧茫茫？5款「護眼食物」多吃　藍莓、鮭魚都上榜

用眼過度霧茫茫？5款「護眼食物」多吃　藍莓、鮭魚都上榜

蔡依林歡度45歲生日 暖謝粉絲極致應援讓她無比受寵 8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理 為什麼越老越沒朋友？生活重心、價值觀改變　都是漸行漸遠關鍵 最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折 用粉餅當底妝妝感更高級！粉餅3大優點　新手必學不結塊技巧 星巴克9／17推「大杯以上買一送一」　85度C同天有黑糖珍珠第二杯半價 《天作之合》10清醒金句：婚姻本來就是一場生意交易，一直都是

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面