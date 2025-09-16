花錢不一定能找快樂　3個改變你壞心情的生活練習

▲想要快樂不是用錢來解決，心靈富足才能獲得愉悅。（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

我們要花上很多力氣，才知道快樂有時跟金錢無關，生活就是一場無止境的拉扯，然後毫無預警的在任何時刻停下腳步，想著自己快不快樂，快樂與滿足、成就感與平靜有關，3個生活練習，讓你取得這些滿足，創造並嘗試體會這些行為帶給你的快樂之處，你會變得更積極跟正向。

每個月，1個小挑戰

覺得生活總是沒有目標，如果你已經虛耗已久，不如為自己創造一個，每個月定下一個要完成的目標，積極的去實行，像是舉辦一場朋友聚會、完成書櫃上的裝飾、丟掉50件衣服等，在完成當下浮現成就感，且這些目標會讓你有動力、並更有意識的生活。

▲每個月給自己一個挑戰。（圖／unsplash）

選擇1天，變成你想要當的那個人

仍然建議以1個月或半個月為週期，變成你想變的那個人吧，無論是經典電影裡的奧黛麗赫本，或是熱播韓劇的女主角，找一天把自己變成他，學他的裝扮、舉止，想著他可能會做什麼事、用什麼樣的態度說話，肢體行為也會反過來影響大腦，會讓你跟心中「理想的自己」更接近。

▲選一天「裝扮」成你心中理想的那個人。（圖／pixabay）

選擇1個周期，丟棄清理

有時候生活過於忙亂，是因為我們擁有、以及想要擁有得更多，定下一個週期，也許是2個月或是一季，清理家中的用品，用「櫃子」來做單位，輪流整理，你會發現有些東西你根本不需要，在丟棄的過程中，來審視你的購物與居家行為，為你建立一個更平靜的思考模式。

▲把雜亂丟棄、清理乾淨，整個人也變得更輕鬆了。（圖／pixabay）