蔡依林歡度45歲生日 暖謝粉絲極致應援讓她無比受寵

▲蔡依林超強狀態讓人看不出實際年齡。（圖／翻攝自IG/jolin_cai，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

蔡依林今（15日）迎來45歲生日，超辣身材搭上女大生般的臉蛋，讓人完全看不出年齡，而在生日夜晚她也在IG對粉絲暖心喊話，謝謝粉絲讓她感覺無比受寵，因為有大家，Peasure才能如此閃耀。盤點她曾說過的勵志金句，總給人滿滿的能量。

蔡依林在生日夜晚分享不少生日私房照，另外更說道：「再次感謝孩子們在各城市用心舉辦的Pleasure生日會，還有那堪比男偶像般的極致應援，真的非常驚人，讓我感覺無比受寵。更讓我驕傲的是看見你們都過得很好，懂得愉悅自己，並且在過程中彼此集結、互相陪伴，這就是最珍貴的凝聚力，謝謝你們，因為有你們，Pleasure才能如此閃耀。Happy 45！」

#謝謝曾經很不看好的人，讓我一直很努力。

#努力一定會成功。如果我失敗了，一定是我不夠努力。



#我覺得沒有豁然開朗這件事，我是累積的，一直在練習怎麼樣去面對不可預知的恐懼，我是一點一滴的在讓倒下再站起來的時間越來越快。

#原來我的身體直覺是可以幫助我判斷的，而不是去問每一個人的意見，如果問了每一個人的意見，我可能就不能成為我自己。

#所有曾經別人笑過的、用力踩扁你的，現實讓你無法完成的夢想，你都要相信自己辦得到，相信你的直覺好嗎？

#能夠找到熱愛的東西、喜歡的東西是非常值得驕傲的！千萬別被任何的年齡限制遮蓋你自己的夢想。