fb ig video search mobile ETtoday

「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人

>

▲▼「5個方法」教你遠離內耗。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲經常內耗總讓人心力交瘁。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也常被「內耗」困擾嗎？所謂內耗，是指我們在面對問題時，花過多心力在自我糾結，最後不僅沒解決問題，反而消耗了能量。要讓自己更強大，就必須學會減少這種無謂的精神消磨，將注意力放回在行動與成長上。

#釐清自己的價值觀與優先順序

很多內耗來自於想同時滿足他人期待與自我理想，結果陷入兩難。當你能夠清楚知道「什麼才是對自己最重要的」，就能果斷篩選事情，避免在不必要的選擇中耗損心力。

▲▼「5個方法」教你遠離內耗。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#練習接納不完美

強大並不是追求毫無缺點，而是理解自己有進步空間卻依然選擇前進。過度苛責或反覆懊悔只會讓內耗加劇，不如將錯誤視為經驗，把學到的教訓轉化成動能。

#要懂得設立界線

人際互動中，常因不好意思拒絕而答應過多的事，導致壓力過大、能量消耗。適度說「不」，不是自私，而是保護自己的方式，讓你能把時間和心力留給真正重要的人與事。

▲▼「5個方法」教你遠離內耗。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#培養專注當下的能力

很多焦慮來自對未來的擔憂或對過去的反芻，而真正能改變的只有現在。透過冥想、深呼吸或簡單的運動，將心神拉回當下，能讓思緒更清晰，行動更有效率。

#保持身心能量的補充

規律運動、均衡飲食與充足睡眠，都是讓人維持穩定心態的基礎。當身體有足夠能量時，心理韌性也會相對增強，更能冷靜面對挑戰。

關鍵字：

心理健康, 內耗困擾, 專注當下, 心力重拾, 自我成長

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人

「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理 為什麼越老越沒朋友？生活重心、價值觀改變　都是漸行漸遠關鍵 最近焦慮又易怒？身體「5個信號」提醒你正缺鈣　 《天作之合》10清醒金句：婚姻本來就是一場生意交易，一直都是 戀愛長跑感情越來越淡？3方法找回最初的悸動 用粉餅當底妝妝感更高級！粉餅3大優點　新手必學不結塊技巧 色情兔衝錶上海灘　Franck Muller讓人臉紅心跳

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面