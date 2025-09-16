「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人

▲經常內耗總讓人心力交瘁。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也常被「內耗」困擾嗎？所謂內耗，是指我們在面對問題時，花過多心力在自我糾結，最後不僅沒解決問題，反而消耗了能量。要讓自己更強大，就必須學會減少這種無謂的精神消磨，將注意力放回在行動與成長上。

#釐清自己的價值觀與優先順序

很多內耗來自於想同時滿足他人期待與自我理想，結果陷入兩難。當你能夠清楚知道「什麼才是對自己最重要的」，就能果斷篩選事情，避免在不必要的選擇中耗損心力。

#練習接納不完美

強大並不是追求毫無缺點，而是理解自己有進步空間卻依然選擇前進。過度苛責或反覆懊悔只會讓內耗加劇，不如將錯誤視為經驗，把學到的教訓轉化成動能。

#要懂得設立界線

人際互動中，常因不好意思拒絕而答應過多的事，導致壓力過大、能量消耗。適度說「不」，不是自私，而是保護自己的方式，讓你能把時間和心力留給真正重要的人與事。

#培養專注當下的能力

很多焦慮來自對未來的擔憂或對過去的反芻，而真正能改變的只有現在。透過冥想、深呼吸或簡單的運動，將心神拉回當下，能讓思緒更清晰，行動更有效率。

#保持身心能量的補充

規律運動、均衡飲食與充足睡眠，都是讓人維持穩定心態的基礎。當身體有足夠能量時，心理韌性也會相對增強，更能冷靜面對挑戰。