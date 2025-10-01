卡地亞愛無止境　LOVE Unlimited手環化身金質緞帶綿延愛意

▲卡地亞LOVE手環中性魅力風靡全球，見證無數真摯情感。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）延續品牌自1969年起對「愛」的深刻詮釋，並以創新工藝與設計語言重新演繹經典LOVE手環，推出全新LOVE Unlimited 系列手環，猶如金質緞帶的設計可延綿相續，彰顯無限自由，見證無止盡的愛意。





▲卡地亞1970年一幅一男一女戴著LOVE牽手廣告照片登上紐約各大報刊，隨即引發關注熱潮。

1969年，卡地亞於紐約發表原版 LOVE 手環，以橢圓形設計與標誌性螺絲圖騰顛覆傳統珠寶語彙，此創新設計在珠寶史上留下濃墨重彩的一筆，1970年一幅一男一女戴著LOVE牽手廣告照片登上紐約各大報刊，更成為大眾對愛與自由的時代記憶。

▲卡地亞LOVE手環衍生出多樣風格。





▲卡地亞新款LOVE Unlimited手環新作柔軟自如，盡顯優雅魅力。

如今，卡地亞以 LOVE Unlimited系列為原點，進一步拓展經典的設計語彙，全新手環採用柔軟靈活的結構設計，猶如第二層肌膚，緊密貼合手腕，佩戴舒適。結合專利的隱藏式開合裝置，實現視覺與功能的完美融合，體現品牌對創新工藝的不懈追求。





▲卡地亞新款LOVE Unlimited手環化作一條金質緞帶，由200枚經過特別微縮設計的部件組裝而成。

該手環由多枚圓模雕紋鏈節構成，點綴經典螺絲圖案，每顆螺絲皆經手工拋光，細節之處展現極致匠心。手環可單獨佩戴，亦可兩兩連結，甚至多枚相連，象徵情感的緊密聯繫與愛意的無限延伸。

在外觀設計上，LOVE Unlimited 系列沿用原版手環的標誌性語言，同時突破傳統結構限制。整體由約200枚經微縮設計的部件精密組裝，實現無縫鏈接與絕佳柔韌性。開合方式透過單一螺絲開啟或閉合，結構與美學兼備。





▲卡地亞新款LOVE Unlimited戒指承襲手環特色以圓模雕刻圖騰裝飾。

LOVE Unlimited 系列提供白K金、黃K金與玫瑰金三種材質選擇，適合作為紀念愛情的信物，或與家人、摯友一同佩戴傳遞獨特且深刻的情感連結，亦是寵愛自己的最佳選擇。此外，該系列亦推出戒指款式，以精巧設計延續手環的工藝精髓與視覺語彙，展現一致的設計美學。LOVE Unlimited不僅是對經典的延續，更是一次關於情感、自由與創造力的深刻對話，與經典款LOVE手環與戒指疊搭，激盪出時髦新火花，完美展現個人魅力。





▲疊搭卡地亞經典款LOVE手環與新款LOVE Unlimited手環時髦有型。

▲卡地亞經典LOVE白K金手環附螺絲起子供「開鎖」。

LOVE系列從經典款手環延伸出豐富珠寶款式，包括戒指、耳環、項鍊吊墜等款式，為日常穿搭增添吸睛亮點，當中戒指猶如手環有多元設計，適合多個不同材質或鑲鑽戒指疊搭創造專屬個人風格，同時見證人生每一個珍貴時刻；耳環樣式則相當活潑，備有基本款的單圈以及可變換式耳環，後者由兩個LOVE環圈組成，可隨心取下或串上下方環圈變換造型，實踐卡地亞推崇的自由精神。

▲模特兒佩戴卡地亞LOVE玫瑰金鋪鑲鑽石戒指。

▲卡地亞LOVE黃K金鑲嵌2顆美鑽吊墜。





▲卡地亞可變換式玫瑰金半鋪鑲鑽石耳環（上），可如模特兒隨心轉換加上環圈。



