紐約時裝周／舒華看秀造型美到窒息！COS高級灰極簡秋冬重點單品一次看

>

記者鮑璿安／綜合報導

英國品牌COS今年第4度回歸紐約時裝周，在布魯克林Greenpoint Terminal Warehouse舉行秋冬系列發表秀。整場大秀以品牌最為擅長的極簡優雅為基調，透過懸浮燈箱營造光影氛圍，襯托出47套Look展現的結構工藝與靜謐自信。而I-DLE成員舒華以一身石灰色光澤質感連身洋裝親臨現場看秀，仙氣滿滿的畫面實在是讓人戀愛了。

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲舒華作為本季COS秀場嘉賓飛往紐約看秀。（圖／品牌提供）

作為本季COS秀場嘉賓，舒華第二套相對休閒的造型，則是以白襯衫搭配深咖啡色不對稱裙，展現都會女子知性氣質，將COS一貫的簡約剪裁發揮到極致。

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲COS 2025年秋冬系列主打對比材質、解構設計與1950年代懷舊廓形，全面呼應品牌對現代工藝的堅持 。（圖／品牌提供）

COS 2025年秋冬系列採取秀後即刻發售部分款式，搶先劇透大家下半年的衣櫥造型，此次系列主打對比材質、解構設計與1950年代懷舊廓形，全面呼應品牌對現代工藝的堅持。本季COS女裝著重高領、圍巾式剪裁與微雕塑感的洋裝設計，搭配仿小馬毛、皮革、霧面絨布與透視布料，創造層次交錯。束腰線條與開放式領口向「New Look」致敬，優雅卻不失當代實穿性。而男裝則以寬肩線、軍裝細節與多材質堆疊，如絨面與立體針織打造摩登比例，呈現簡約卻富視覺張力的造型。

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲配件部分，以黑白系皮革托特包、柔軟輪廓手拿包與皮革長靴，強化極簡線條 。（圖／品牌提供）

秀場上的主色調包括深灰、墨黑、海軍藍搭配溫潤奶油色，創造出沉穩又高級的秋冬氛圍。配件部分，以黑白系皮革托特包、柔軟輪廓手拿包與皮革長靴，強化極簡線條。在整體秀場中，COS也重啟經典格紋元素，運用於多套成衣與配件中，帶來活潑而不失高級感的張力；而透視布料與鬆身剪裁的結合，則是打造「實穿優雅」的最佳範例。尤其是柔霧長裙或透明薄紗上衣，在秋冬一掃厚重印象，讓穿搭更加輕盈流動。

看更多紐約時裝周重點趨勢】

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch 本季以「柔美與力量的對比」為靈感軸心，透過解構美式運動風，打造更貼近現代女性多面樣貌的衣櫥 。（圖／品牌提供）

Tory Burch 本季以「柔美與力量的對比」為靈感軸心，透過解構美式運動風，打造更貼近現代女性多面樣貌的衣櫥。系列亮點包括靈感來自創辦人父親的滾邊西裝外套、低腰皮裙、壓皺黏纖與仿舊絲綢等混合材質，配上珍珠、珠飾與鉤針編織包袋，堆疊出精緻但不造作的層次感。包款主軸則是品牌於2018年首次推出的Lee Radziwill ，本季以更為輕盈俐落的姿態強勢回歸，其中部分款式中融入了金屬提把或珠飾細節。Romy 水桶包則以仿舊皮革呈現，鏈條網袋與鉤針編織包款演繹輕鬆隨性的時尚態度。

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors Collection 則聚焦於「Earthly Elegance 質樸優雅」的主題 。（圖／品牌提供）

而本季 Michael Kors Collection 則聚焦於「Earthly Elegance 質樸優雅」的主題，在紐約 Chelsea 的 Terminal Warehouse 登場，場景以陶土牆、仙人掌與木質裝置打造，模擬設計師海邊度假宅邸的自然氛圍。設計重點聚焦於能隨風舞動的流線剪裁，例如睡衣風襯衫、紗籠裙與開襟罩袍等單品，以米白、枝木棕與沙漠玫瑰粉等色調呼應夏季陽光與海灘。配件部分則大量使用手工皮革包、鏤空麂皮與低調閃片，展現一種「輕盈奢華」的旅行感。

