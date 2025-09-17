Prada傳奇手袋Galleria進化蟒蛇紋、流蘇版本！史嘉蕾喬韓森化身優雅女伶演繹

記者鮑璿安／綜合報導

Prada Galleria包款自 2007 年首次亮相以來，已成為 Prada 最具代表性的經典設計之一，這雋永的風格也持續流傳，全新公開的2025年Galleria系列形象廣告之中，品牌邀請影后史嘉蕾喬韓森 (Scarlett Johansson)出鏡，猶如電影般的敘事視角，演繹經典Galleria包款的嶄新美感。





▲Prada 邀請影后史嘉蕾喬韓森 (Scarlett Johansson)出鏡，猶如電影般的敘事視角，演繹經典Galleria包款美學。（圖／品牌提供）

本季形象短片名為《Ritual Identities》，以導演Lanthimos擅長的超現實視角、詭譎氛圍展開敘事。畫面中，Johansson在日常空間中重複進行抽象動作，或凝視窗外，或手持Galleria包款於靜謐空間穿梭，宛若進行某種神秘又私密的轉化儀式。她在廣告中扮演多重角色，每一次出現都是另一個全新的自己，象徵女性自我在現代社會中的重塑與蛻變。





▲Prada Galleria包款作為品牌的經典象徵，在本季推出多款全新款式。（圖／品牌提供）

貫穿整支影片的正是Prada Galleria包款，作為品牌的經典象徵，此系列在本季推出多款全新版本，包括低調奢華的黑色小牛皮、優雅奶油白、極具戲劇張力的鉚釘流蘇版本，以及充滿野性美感的蟒蛇壓紋款式。Galleria包款以其立體結構、簡約流線的提把與標誌性三角Logo，始終保有強烈辨識度，亦展現優雅與力量並存的現代女性氣質。

從形象照中可見，Scarlett Johansson分別以卡其大衣搭配黑色Galleria手袋、或是以深藍毛衣與淺色包款塑造柔和層次，展現不同風格的女性面貌。此廣告系列不僅是品牌對包款工藝的禮讚，更是一場關於「身份、儀式與變化」的哲學探索。

同場加映

華人藝術家龍家昇（Kasing Lung）所打造的Labubu （拉布布）相信許多人並不陌生，以尖尖的耳朵、九顆尖銳的牙齒創作生動形象，迅速成為風靡全球的明星角色，連BLACKPINK Lisa都被其魅力圈粉！而現在Labubu 也宣告跨足時尚領域，與法國頂級皮件品牌Moynat共同打造全新的限量聯名系列，以其廣受喜愛的原創角色「The Monsters」為靈感，為經典包款注入充滿童趣與奇幻色彩的藝術生命。此系列將於2025年10月揭幕，恰逢The Monsters誕生十週年，並將於2025年底至2026年初，隨著藝術巡迴展覽於Moynat全球指定城市的精品店限量發售，也預計在今年11月登陸台北。





▲奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、金馬影帝梁朝偉（Tony Leung）搶先演繹包款。（圖／品牌提供）