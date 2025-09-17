fb ig video search mobile ETtoday

35歲朴信惠當媽還美得像仙女　內在保養多喝水、維他命補充超重要

>

記者李薇／台北報導

演員朴信惠17日出席DR.WU美妍保健系列活動，首度跨海代言美妝，只見她身穿一襲粉色西裝現身會場，展現出幹練俐落的感覺，更是用中文「大家好，我是朴信惠」與粉絲打招呼，現場也分享日常的保養秘訣，只靠兩步驟的「減法保養」就可以完成。

朴信惠。（圖／記者李薇攝）

朴信惠。（圖／記者李薇攝）

▲朴信惠出席活動宛如仙女。（圖／記者李薇攝）

朴信惠在2022年結婚之後，迅速誕下一子，已經35歲的她對於身體養護特別注重，她分享，平時會多喝很多水，也會補充維他命與膠原蛋白；在塗抹的保養上，以減法保養為主，睡前使用具有玻尿酸保濕的精華液搭配保水感乳霜，簡單兩步驟就可以，後來接下品牌代言之後，有用了眼霜，覺得相當不錯。

朴信惠

▲朴信惠16日傍晚抵達台灣，立刻在IG更新了動態，期待17日與粉絲見面。（圖／ssinz7 IG）

對於飲食控制部份，朴信惠表示，自己不會特別做很多管理，吃好吃的食物會感到非常幸福，所以會透過運動來做身材維持，韓國有一句話這樣說「美味的東西就是零卡路里」，當然不是真的零卡路里，是吃東西擁有很快樂的感覺，就可以不用在意熱量的部分。

隨著韓系風潮持續席捲亞洲，美妝圈也掀起韓星代言的熱潮，像是m2就找來孫藝真、麗彤生醫選擇玄彬、君綺醫美也邀請金泰希作為形象大使，更在近年陸續登台為品牌宣傳，也讓追星的粉絲超期待，一睹明星真容。

朴信惠

▲從童星出道的朴信惠35歲依舊狀態超好。（圖／ssinz7 IG）

關鍵字：

DR.WU, 朴信惠, 保養, 美妝, 孫藝真, 玄彬, m2, 麗彤生醫, 君綺醫美, 金泰希, 代言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價

星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤 「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人 感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪 IU穿迷你裙滿分清新感、Twice多賢優雅套裝　女星私服穿搭神技一次學會 色情兔衝錶上海灘　Franck Muller讓人臉紅心跳 安格斯12星座一周運勢9／15-9／21　金牛別硬裝熟、處女額外開銷大 最近焦慮又易怒？身體「5個信號」提醒你正缺鈣　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面