35歲朴信惠當媽還美得像仙女　內在保養多喝水、維他命補充超重要

記者李薇／台北報導

演員朴信惠17日出席DR.WU美妍保健系列活動，首度跨海代言美妝，只見她身穿一襲粉色西裝現身會場，展現出幹練俐落的感覺，更是用中文「大家好，我是朴信惠」與粉絲打招呼，現場也分享日常的保養秘訣，只靠兩步驟的「減法保養」就可以完成。

▲朴信惠出席活動宛如仙女。（圖／記者李薇攝）

朴信惠在2022年結婚之後，迅速誕下一子，已經35歲的她對於身體養護特別注重，她分享，平時會多喝很多水，也會補充維他命與膠原蛋白；在塗抹的保養上，以減法保養為主，睡前使用具有玻尿酸保濕的精華液搭配保水感乳霜，簡單兩步驟就可以，後來接下品牌代言之後，有用了眼霜，覺得相當不錯。

▲朴信惠16日傍晚抵達台灣，立刻在IG更新了動態，期待17日與粉絲見面。（圖／ssinz7 IG）

對於飲食控制部份，朴信惠表示，自己不會特別做很多管理，吃好吃的食物會感到非常幸福，所以會透過運動來做身材維持，韓國有一句話這樣說「美味的東西就是零卡路里」，當然不是真的零卡路里，是吃東西擁有很快樂的感覺，就可以不用在意熱量的部分。

隨著韓系風潮持續席捲亞洲，美妝圈也掀起韓星代言的熱潮，像是m2就找來孫藝真、麗彤生醫選擇玄彬、君綺醫美也邀請金泰希作為形象大使，更在近年陸續登台為品牌宣傳，也讓追星的粉絲超期待，一睹明星真容。

▲從童星出道的朴信惠35歲依舊狀態超好。（圖／ssinz7 IG）