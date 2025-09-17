韓國現代百貨10月首登台進駐A11　韓星最愛包Stand Oil免搭機買得到

▲新光三越與韓國現代百貨合作推出快閃店，引進11款韓國品牌增加購物體驗。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

韓國現代百貨（Hyundai Department Store）首度來台，將於10／1至12／25在新光三越台北信義新天地A11一樓舉辦為期近三個月的《THE HYUNDAI POP-UP STORE》，帶來11家韓國當紅時尚、美妝與生活風格品牌接力登場。首波亮相的Stand Oil以極簡設計手袋受到韓星愛用，之後還有無性別彩妝品牌Laka、熱銷保養TIRTIR等，讓台灣消費者零時差體驗首爾潮流。

這次快閃活動由首爾地標級百貨《The Hyundai Seoul》與新光三越共同策劃，佔地逾20坪。不同於常設專櫃，品牌將以接力形式輪番登場，每週都有新鮮亮點，並規劃限定商品首賣、台灣首發版本，甚至安排KOL快閃現身，讓消費者直接感受韓國流行的多樣面貌。

▲Wacky Willy。

快閃品牌從10／1至10／14由Stand Oil率先登場，以簡約收納與百搭感成為韓星私服愛用包款；10／15至10／23登場的Wacky Willy則以抽象藝術感服飾與配件，受到造型師與時尚雜誌關注；10／24至10／30則由街頭品牌Nomanual接棒，標語設計與解構拼接風格深受Z世代追捧。

▲Mucent。

11月起還有多個話題品牌，包括走文青生活風格的Millo Archive與Mucent，主打香氛、雜貨與家飾；11／14起Laka帶來亞洲首個無性別彩妝系列，從唇釉到底妝都主打包容與自我表達；11／21起Insilence則以極簡剪裁與中性時裝登場，成為近期韓國潮流選品店的焦點。

▲Insilence。

12月進駐的品牌則更貼近日常生活，11／28起的Rola Rola以少女感設計受到學生族群喜愛；12／5起Rockfish Weather Wear帶來防風、防潑水的實用外套；12／12起TIRTIR以熱銷「神仙粉底」為主力，強調保濕與敏感肌適用；壓軸登場的Ronron，則以療癒感與柔和設計為特色，呼應「貓咪咕嚕聲」般的舒適氛圍。

▲ROCKFISH。

▲TIRTIR。

▲RONRON。

荷蘭經典角色米飛（Miffy）迎來70周年，高雄夢時代購物中心即日起至10／20推出「米飛兔70周年紀念快閃店」，打造以「可愛爆擊」為主題的展區。現場規劃拍照場景與限定周邊，並安排粉絲最期待的米飛人偶見面會，讓大小朋友都能沉浸在角色魅力中。

快閃店推出多款70週年限定商品，主打收藏價值。展區內不限金額消費可獲米飛雙面造型扇與繪畫紙，單筆滿899元加贈限量吊飾，每週四還有夢時代獨家米飛胸章陸續登場，自9／25起每週推出一款。米飛人偶見面會則定於9／28與10／12下午2點半舉行，每場限量50名，憑當日消費發票即可兌換拍照券。

夢時代APP用戶可參與專屬活動，即日起至10／12累積消費滿500元可兌換摸彩券參加抽獎；9／18至9／24期間單筆消費滿666元並出示活動券，可參加限量100份的扭蛋抽抽樂。