許瑋甯產後合體許光漢自招「想當辣媽」　UNIQLO鐵粉購物習慣大公開

記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO邁入在台15周年里程碑，特別以「Revisiting Classic 重溯經典」為秋冬主題推出全新系列，今17日品牌大使許光漢與許瑋甯一同現身，經過退伍和生產後，兩人的復工狀態仍舊是相當亮眼。而許瑋甯在受訪時被問到，成為媽媽之後在穿搭上是否有改變？她則說，不希望因為身分不同而有變化，還是想讓兒子覺得自己的媽媽很辣。





▲許光漢、許瑋甯出席UNIQLO秋冬品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）



許瑋甯今日以溫潤的燈芯絨襯衫式外套，疊搭由品牌創意總監Clare Waight Keller所設計的HEATTECH 喀什米爾混紡高領 T 恤，產後復出依舊散發仙氣。秋冬時節到來，她推薦入手針織衫單品，打造一種溫柔簡單的穿搭風格，也特別提到自己私下的購物習慣，笑說：「我會包尺寸，找到一件喜歡的衣服，怎麼搭都不膩！」對於出鏡品牌秋冬形象照，她談到自己很喜歡那種在日常生活抓拍的感覺，尤其是身上的紅色針織上衣，搭配牛仔褲很舒服，有一種知性優雅的態度。





▲許瑋甯以溫潤的燈芯絨襯衫式外套，疊搭由品牌創意總監Clare Waight Keller所設計的HEATTECH 喀什米爾混紡高領 T 恤。（圖／記者林敬旻攝）





▲許瑋甯同款美麗諾圓領毛衣 。（圖／品牌提供）





▲（圖三、圖四）JW Anderson聯名直筒牛仔褲、美麗諾混紡洋裝 。（圖／品牌提供）

本季UNIQLO秋冬新品在機能與剪裁上皆有進化，可機洗的米蘭羅紋針織衫、美麗諾羊毛毛衣、以及極暖HEATTECH喀什米爾混紡系列，兼具時尚與舒適機能。布勞森外套靈感來自復古工裝，經典中見摩登。UNIQLO更持續以PUFFTECH與HEATTECH科技布料，應對台灣多變氣候，熱門的HEATTECH 吸濕發熱衣提供三種溫度層級選擇，經典款適合微涼氣候，極暖款應對季節轉換，而超極暖款則足以抵禦嚴冬低溫，為穿搭提供細膩而多元的選擇。這次品牌15周年慶，也同步推出寶可夢UTme!限量系列，推出印有「皮卡丘」與最初的夥伴們「菊草葉」、「暖暖豬」、「小鋸鱷」的UTme!，讓時尚與童趣並行，為秋冬注入更多驚喜。





▲COS 2025年秋冬系列主打對比材質、解構設計與1950年代懷舊廓形，全面呼應品牌對現代工藝的堅持 。（圖／品牌提供）

同時，在紐約時裝周上，COS 2025年秋冬系列採取秀後即刻發售部分款式，搶先劇透大家下半年的衣櫥造型，此次系列主打對比材質、解構設計與1950年代懷舊廓形，全面呼應品牌對現代工藝的堅持。本季COS女裝著重高領、圍巾式剪裁與微雕塑感的洋裝設計，搭配仿小馬毛、皮革、霧面絨布與透視布料，創造層次交錯。束腰線條與開放式領口向「New Look」致敬，優雅卻不失當代實穿性。而男裝則以寬肩線、軍裝細節與多材質堆疊，如絨面與立體針織打造摩登比例，呈現簡約卻富視覺張力的造型。