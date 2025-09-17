許光漢超帥學院風搭減齡瀏海造型現身！私服愛穿UNIQLO會「全包色」

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／台北報導

「雙許」許光漢與許瑋甯攜手擔任UNIQLO 來台15周年品牌大使，今17日品牌舉辦2025秋冬系列記者會，兩人一同現身演繹秋冬主題「Revisiting Classic 重溯經典」，久違公開亮相吸引大批媒體關注。許光漢退伍後身材明顯變得結實精壯許多，對於日前有網友評論他少年感消失，他這次則以學院風打扮、減齡氣息十足的瀏海造型現身，也笑答：「我快35歲了，我不可能50歲還長得跟20歲一樣吧！」

▲許光漢出席UNIQLO秋冬品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲許光漢以米蘭羅紋襯衫式開襟外套與JW ANDERSON聯名牛津襯衫進行搭配。（圖／記者林敬旻攝）

許光漢此次以米蘭羅紋襯衫式開襟外套與JW ANDERSON聯名牛津襯衫進行搭配，他表示：「我一直都是品牌的粉絲，這次在日本拍形象照，穿著JW系列的白色單品，有種融入當地的自在感。」他特別推薦今年新款U系列布勞森外套：「每個顏色我都很喜歡，我自己還是會看衣服、褲子的剪裁與材質，有細節穿起來氣質就會不一樣，只要搭配好就是愉快的秋冬。」他說遇到喜歡的單品會包色處理，而許瑋甯則說自己會包尺寸，因此兩人很適合一起逛街，完全不會撞款。這次擔任15周年品牌大使，他直言UNIQLO是陪伴自己青春的品牌，哪怕到了30周年也會繼續支持下去。

▲UNIQLO : C 系列男女適穿針織外套、男裝直筒牛仔褲 。（圖／品牌提供）

本季UNIQLO秋冬新品在機能與剪裁上皆有進化，可機洗的米蘭羅紋針織衫、美麗諾羊毛毛衣、以及極暖HEATTECH喀什米爾混紡系列，兼具時尚與舒適機能。布勞森外套靈感來自復古工裝，經典中見摩登。備受矚目的UNIQLO : C 系列由品牌創意總監 Clare Waight Keller 操刀，以高機能布料搭配精緻剪裁，轉化正裝元素為俐落實穿的生活風格。單品如喀什米爾混紡高領衫、挺版外套等展現柔中帶剛的優雅氣場。

JW ANDERSON 聯名系列延續解構與英倫學院風，以繽紛條紋、格紋搭配解構拼接，讓牛仔褲、襯衫與針織衫都注入趣味靈魂，打造街頭與經典並存的新樣貌。Uniqlo U 系列則由巴黎設計師 Christophe Lemaire 團隊打造，以「Future Layers」為主題，融合美麗諾羊毛、尼龍與PUFFTECH等異材質，配色則從靛藍、羅勒綠至深梅紫，呈現具結構感與層次張力的秋冬樣貌。

▲COS 2025年秋冬系列主打對比材質、解構設計與1950年代懷舊廓形，全面呼應品牌對現代工藝的堅持 。（圖／品牌提供）

同時，在紐約時裝周上，COS 2025年秋冬系列採取秀後即刻發售部分款式，搶先劇透大家下半年的衣櫥造型，此次系列主打對比材質、解構設計與1950年代懷舊廓形，全面呼應品牌對現代工藝的堅持。本季COS女裝著重高領、圍巾式剪裁與微雕塑感的洋裝設計，搭配仿小馬毛、皮革、霧面絨布與透視布料，創造層次交錯。束腰線條與開放式領口向「New Look」致敬，優雅卻不失當代實穿性。而男裝則以寬肩線、軍裝細節與多材質堆疊，如絨面與立體針織打造摩登比例，呈現簡約卻富視覺張力的造型。

