華泰名品城出現「萬聖節魔法村」　韓牌Matin Kim進駐招牌皮夾千元有找

▲華泰名品城萬聖節魔法村，滿滿異國風。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



10月將至，華泰名品城萬聖節活動自9／17起熱鬧展開，在一期廣場打造「南瓜谷魔法村」限定裝置，以巨型咒語書、大王南瓜燈塔與月光噴泉營造童話氛圍，滿滿的美式風格，夜晚點燈後成為親子拍照打卡的新景點。在10月最後兩個周末，現場再舉辦小朋友最愛的討糖活動，追蹤官方社群即可領取限量糖果與造型小車，充滿節慶氣氛。

除了萬聖限定場景，還有新品牌可逛，韓設計師品牌Matin Kim開出全台首間Outlet，延續其簡約中性的冷淡風格，開幕期間特別推出經典鐵牌風琴皮夾優惠，原價商品折扣後只要990元即可入手，吸引不少Z世代消費者逛店，讓Outlet購物選擇更貼近韓流。

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

潮玩品牌POP MART最大門市也在二期登場，展出THE MONSTERS、DIMOO與ZSIGA等人氣系列，搭配大型裝置供粉絲拍照收藏。10月底法國精品Balmain也將進駐，為園區增添更多國際品牌。

同樣也以「鬼」為主題的苗栗苑裡「鬼門關夜市」，即將在9／20登場，結合民俗文化主題，以及特色攤位與燈海裝置，漸漸闖出名號，也吸引不少遊客到訪。鄰近苑裡火車站的「啡常美好」咖啡館暨民宿，也將當日營業時間延長，從上午10：30營業至晚上11點，提供金磚鬆餅、冰沙飲品及「音樂咖啡」系列，迎接夜市人潮。

▲一年一度苗栗苑裡的鬼門關夜市已做出口碑，以熱鬧的夜市文化結合宗教議題，逛起來別有一番興味。（圖／業者提供）

▲苗栗苑裡咖啡店啡常美好也在當天延長營業時間，提供招牌甜點。（圖／業者提供）