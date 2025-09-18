fb ig video search mobile ETtoday

華泰名品城出現「萬聖節魔法村」　韓牌Matin Kim進駐招牌皮夾千元有找

>

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

▲華泰名品城萬聖節魔法村，滿滿異國風。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10月將至，華泰名品城萬聖節活動自9／17起熱鬧展開，在一期廣場打造「南瓜谷魔法村」限定裝置，以巨型咒語書、大王南瓜燈塔與月光噴泉營造童話氛圍，滿滿的美式風格，夜晚點燈後成為親子拍照打卡的新景點。在10月最後兩個周末，現場再舉辦小朋友最愛的討糖活動，追蹤官方社群即可領取限量糖果與造型小車，充滿節慶氣氛。

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

除了萬聖限定場景，還有新品牌可逛，韓設計師品牌Matin Kim開出全台首間Outlet，延續其簡約中性的冷淡風格，開幕期間特別推出經典鐵牌風琴皮夾優惠，原價商品折扣後只要990元即可入手，吸引不少Z世代消費者逛店，讓Outlet購物選擇更貼近韓流。

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

潮玩品牌POP MART最大門市也在二期登場，展出THE MONSTERS、DIMOO與ZSIGA等人氣系列，搭配大型裝置供粉絲拍照收藏。10月底法國精品Balmain也將進駐，為園區增添更多國際品牌。

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

同樣也以「鬼」為主題的苗栗苑裡「鬼門關夜市」，即將在9／20登場，結合民俗文化主題，以及特色攤位與燈海裝置，漸漸闖出名號，也吸引不少遊客到訪。鄰近苑裡火車站的「啡常美好」咖啡館暨民宿，也將當日營業時間延長，從上午10：30營業至晚上11點，提供金磚鬆餅、冰沙飲品及「音樂咖啡」系列，迎接夜市人潮。

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

▲一年一度苗栗苑裡的鬼門關夜市已做出口碑，以熱鬧的夜市文化結合宗教議題，逛起來別有一番興味。（圖／業者提供）

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

▲華泰名品城萬聖節魔法村。（圖／業者提供）

▲苗栗苑裡咖啡店啡常美好也在當天延長營業時間，提供招牌甜點。（圖／業者提供）

關鍵字：

活動, 品牌, 華泰名品城, MatinKim, POPMART

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價

星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價

「國民姐夫」AKIRA寬褲配長鍊好瀟灑　山下智久貴公子風格吸睛 「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤 以為夏天過了就不防曬？秋季更容易曬黑「5個原因 」一次看 少吃還是瘦不了！「10個隱形肥胖陷阱」你中了幾個？ 岩手山晨光美景躍上錶面　Grand Seiko計時碼錶內外兼具 《天作之合》10清醒金句：婚姻本來就是一場生意交易，一直都是 許瑋甯產後合體許光漢自招「想當辣媽」　UNIQLO鐵粉購物習慣大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面