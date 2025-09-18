fb ig video search mobile ETtoday

Bell ＆ Ross多層次錶殼好帥　機芯升級保固五年

▲▼ Bell & Ross,Panerai 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross靈感源自航空領域的BR-X3 BLACK TITANIUM腕錶，279,000元。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Bell & Ross今（18日）發表為專業人士而生的BR-X3腕錶系列，擁有創新錶殼結構與5年保固的全新機芯，將經典的BR-03系列提升至新境界。兩款新作分別為靈感源自航空領域的鈦金屬材質BR-X3 BLACK TITANIUM腕錶，以及讓人聯想到星際之旅的藍色不鏽鋼款BR-X3 BLUE STEEL腕錶，滿足不同風格的品味人士。

▲▼ Bell & Ross,Panerai 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR-X3 BLUE STEEL腕錶，240,000元。

BR-X3錶殼由多層次零件精密組構而成，共計41個獨立部件，包括金屬框架、橡膠材質以及多層複合材質，使腕錶呈現出獨特的三維視覺效果，BR-X3 BLACK TITANIUM腕錶的錶殼中層為黑色橡膠材質，BR-X3 BLUE STEEL錶則搭配藍色鋁材質，而X形設計面盤也採多層次設計。另一亮點是搭載Bell & Ross與機芯廠Kenissi共同研發的高精度自動上鍊機芯，提供長達70小時動力儲存，獲瑞士官方天文台COSC認證。

▲▼ Bell & Ross,Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Marina Militare 腕錶，257,000 元。（圖／沛納海提供）

沛納海（Panerai）致敬 1993 年為義大利海軍獨家設計的錶款 Luminor Marina Militare ref. 5218-202/A，推出重新演繹版本Luminor Marina Militare PAM05218 腕錶 ，錶殼外層經 DLC類鑽碳鍍膜處理，呈現出與原始錶款相同色彩但硬度與抗腐蝕力更強，而面盤鐫刻「Marina Militare」（義大利海軍）的字樣，並重現當年面盤與指針撞色的設計，以及錶背的Officine Panerai Firenze的字樣；革新之處是搭載P.6000 手動上鍊機芯，具 3 日動力儲存，防水達300米。

►色情兔衝錶上海灘　Franck Muller讓人臉紅心跳

►ZENITH聯名瑞士家具推亮色限量錶　附贈錶櫃超美

Bell & Ross, Panerai, 沛納海

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

凱特王妃穿訂製新衣接待川普夫婦　蕾絲禮服配鑽石冠冕好夢幻

凱特王妃穿訂製新衣接待川普夫婦　蕾絲禮服配鑽石冠冕好夢幻

岩手山晨光美景躍上錶面　Grand Seiko計時碼錶內外兼具 「國民姐夫」AKIRA寬褲配長鍊好瀟灑　山下智久貴公子風格吸睛 瑪格羅比馬甲裝雙峰呼之欲出　真人版芭比辣翻 摩納哥王妃全套Armani致敬已故大師　配25萬珍珠耳環優雅大氣 「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤　

