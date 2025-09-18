fb ig video search mobile ETtoday

精選開架高CP值好物！一盒抵3盤彩妝、A醇抗老入門

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

開架美妝常常都會有很厲害的寶物，等著大家去嘗試，尤其是挖到適合自己的寶貝，價格又可以輕鬆負擔時，真的會想要不斷回購，近期也有不少厲害的開架好物，成分、品牌都是讓人用起來很期待，各種族群都能輕鬆入手。

＃I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒，7g、售價550元

I`M MEME,OZIO,DOT BUSTER,開架,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

出國回歸日常，I'M MEME向來是女性親民的救贖，其中，我愛口袋彩妝小方盒小小一個方塊就囊括了眼影、頰彩、打亮，而且完全不用思考配色，直接上臉就是最潮的韓系氛圍感妝容，零廢色還不會大盤到用不完，出門旅行更是省下超多空間，聰明女性早就用到凹。

＃OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX，30g、售價1140元

I`M MEME,OZIO,DOT BUSTER,開架,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

別以為開架就無法跟上早C晚A潮流，OZIO旗下第一支A醇保養適合抗老入門族群，不僅使用新世代A醇HPR，可以溫和達到修護緊緻的效果，搭載5種胜肽、7種神經醯胺，全方位撫平細紋，重現澎潤飽滿，更是不含合成香料、色素、礦物油、酒精及Paraben防腐劑，敏感肌也可以放心使用。

＃DOT BUSTER 點點淨酵素洗顏粉維他命C+，10包，售價219元

I`M MEME,OZIO,DOT BUSTER,開架,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

開架又一神物登場，DOT BUSTER推出的酵素洗顏粉，近年維他命C保養又被視為熱門成分，能夠幫助肌膚提亮、抗老，這次更是直接應用在洗顏裡面，粉狀設計帶出門超方便，尤其是旅行放在行李箱完全不怕摔，去幾天就帶幾份，完全不需要大包裝瓶瓶罐罐，就可以輕鬆解決肌膚清潔。

I’M MEME, OZIO, DOT BUSTER, 開架, 彩妝, 保養

