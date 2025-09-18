「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！　第1名失去新鮮感就難以堅持

▲三分鐘熱度有時是因為興趣太廣泛。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你做事總三分鐘熱度嗎？很容易投入熱情但缺乏持久力，熱情來得快也去得快，定了許多計劃但卻又無法堅持到最後，盤點三分鐘熱度星座Top 5，看看有誰上榜了！

#第1名 雙子座

雙子座興趣廣泛，永遠都有新鮮事吸引他們的注意力。他們的好奇心就像天線一樣四處張望，今天想學吉他，明天改迷上烹飪，但往往都是嘗試幾天後就沒了後續。這並非缺乏能力，而是因為雙子追求刺激，當一件事失去新鮮感時，他們就難以堅持。

第2名 射手座

射手座天性自由不受拘束，他們最怕被「持之以恆」這四個字限制。當初的熱情通常來自冒險精神與新鮮挑戰，可一旦過程變得單調，他們的專注度便迅速下降。射手常常是計劃滿滿，但落實卻只有前半段，因為他們寧願奔向下一個目標，也不想困在原地。

第3名 牡羊座

牡羊座行動力強，做事衝勁十足，常常是一拍即合立刻行動。但問題在於他們缺乏耐心，當事情進入需要細水長流或等待成果的階段，他們就容易失去耐性。牡羊最愛「馬上有結果」的快感，因此很容易在熱度過後，把事情擱置一旁。

第4名 天秤座

天秤座追求平衡與和諧，但在興趣和計劃上常常搖擺不定。他們容易被他人的意見影響，今天覺得A不錯，明天又聽朋友說B很潮，就馬上轉向。因為選擇太多，他們的熱度往往無法集中，最後導致每一樣都淺嚐即止。

第5名 雙魚座

雙魚座常常憑著浪漫幻想開始一件事，腦中充滿美好的藍圖，但當現實需要努力與規律，他們的行動力就逐漸減弱。雙魚容易沉浸在想像裡，沒有實際推動就很快熱情消退，執行力不足的特質，使他們也榜上有名。