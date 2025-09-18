fb ig video search mobile ETtoday

「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！　第1名失去新鮮感就難以堅持

>

▲▼「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！ 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲三分鐘熱度有時是因為興趣太廣泛。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你做事總三分鐘熱度嗎？很容易投入熱情但缺乏持久力，熱情來得快也去得快，定了許多計劃但卻又無法堅持到最後，盤點三分鐘熱度星座Top 5，看看有誰上榜了！

#第1名 雙子座

雙子座興趣廣泛，永遠都有新鮮事吸引他們的注意力。他們的好奇心就像天線一樣四處張望，今天想學吉他，明天改迷上烹飪，但往往都是嘗試幾天後就沒了後續。這並非缺乏能力，而是因為雙子追求刺激，當一件事失去新鮮感時，他們就難以堅持。

▲▼「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！ 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第2名 射手座

射手座天性自由不受拘束，他們最怕被「持之以恆」這四個字限制。當初的熱情通常來自冒險精神與新鮮挑戰，可一旦過程變得單調，他們的專注度便迅速下降。射手常常是計劃滿滿，但落實卻只有前半段，因為他們寧願奔向下一個目標，也不想困在原地。

第3名 牡羊座

牡羊座行動力強，做事衝勁十足，常常是一拍即合立刻行動。但問題在於他們缺乏耐心，當事情進入需要細水長流或等待成果的階段，他們就容易失去耐性。牡羊最愛「馬上有結果」的快感，因此很容易在熱度過後，把事情擱置一旁。

▲▼「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！ 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

4名 天秤座

天秤座追求平衡與和諧，但在興趣和計劃上常常搖擺不定。他們容易被他人的意見影響，今天覺得A不錯，明天又聽朋友說B很潮，就馬上轉向。因為選擇太多，他們的熱度往往無法集中，最後導致每一樣都淺嚐即止。

第5名 雙魚座

雙魚座常常憑著浪漫幻想開始一件事，腦中充滿美好的藍圖，但當現實需要努力與規律，他們的行動力就逐漸減弱。雙魚容易沉浸在想像裡，沒有實際推動就很快熱情消退，執行力不足的特質，使他們也榜上有名。

關鍵字：

星座, 熱度, 持久力, 行動力, 耐心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！　第1名失去新鮮感就難以堅持

「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！　第1名失去新鮮感就難以堅持

鄭容和抵台機場造型太帥！MK包搭「小籠包吊飾」傍晚現身台北101見粉絲

鄭容和抵台機場造型太帥！MK包搭「小籠包吊飾」傍晚現身台北101見粉絲

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　 Lisa包緊緊但胸型畢露　變身花仙子挨批「造型一言難盡」 用錯等於白擦！養髮頭皮精華4個重點必看　這樣才有效 最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤 星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價 夢幻組合STANLEY 1913 X JENNIE在台開賣　入手方式一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面