LIFE經典／蘋果佈局智慧家居　iPhone將成為所有家電的遙控器

▲蘋果佈局智慧家居。（圖／翻攝Apple官網）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然大家都在討論最新iPhone的顏色、薄度跟長相，但蘋果發表會上低調透露了一個訊息，表示新手機將支援「Thread」的技術。其實這也如同宣告iPhone即將認真的佈局智慧家居領域，而它可能成為下一個使用者所依賴使用的新重點。

這代表蘋果準備讓你的iPhone變成家裡的遙控總司令，不管是開燈、鎖門、調冷氣溫度，通通都能用手機搞定，而且還不用擔心WiFi斷線就什麼都不能控制的窘境。據傳蘋果正在準備推出自家的智慧攝影機、智慧螢幕，甚至可能有會說話的桌面機器人，預計2026年就會亮相。

Thread到底是什麼？其實它就像是專門為智慧家電設計的「對話頻道」。以前你想用手機控制智慧燈泡或門鎖，指令得先跑到WiFi路由器，再轉給家電，就像要找朋友聊天，還得透過第三個人傳話一樣麻煩。

Thread讓iPhone可以直接跟家電「講話」，少了中間轉手的步驟，不只速度快，安全性也更高，不用擔心資料在傳輸過程中被攔截。此外Thread搭檔Matter技術，能更將智慧家居功能變得更完整。把Thread比喻是負責建立連線的「電話線」，那Matter就是讓不同品牌家電都能聽懂彼此的「翻譯機」。有了這兩個技術，你家的智慧家電終於不會再出現「雞同鴨講」的狀況。

相比大家熟悉的WiFi和藍牙，Thread穩定性更高，你有沒有遇過WiFi一斷線，智慧家電就變成「智障家電」的經驗？Thread就能避免這個問題。就算家裡停電、WiFi掛掉，只要你的智慧門鎖或燈具本身還有電（比如內建電池），你還是能用iPhone控制它們。如果颱風天停電了，還是能用手機打開有備用電源的智慧手電筒，或是確認智慧門鎖有沒有鎖好。

如果Thread技術真的普及，未來的家可能會變得像科幻電影一樣神奇，但又不會太過複雜。想像你下班在捷運上，可先用iPhone開啟家裡的冷氣和燈光，到家時房間已經涼爽舒適。晚上睡覺前，不用一個一個房間去關燈，在床上滑一下手機，全家的燈就關了，門也鎖了，連保全系統都自動啟動。

更甚系統會慢慢學會你的習慣。比如知道你每天早上七點起床，會自動把臥室的燈調成溫暖的黃光慢慢變亮；下午五點會先開始預熱熱水器，讓你一回家就能洗個舒服的熱水澡。出門旅行人在國外也能隨時看家裡的監視器，發現有包裹送來還能遠端開門讓管理員代收。如果感測器偵測到漏水或瓦斯外洩，手機會立刻跳出警告，讓你第一時間處理。

雖然蘋果的智慧家居產品要等到2026年才會上市，但現在就先讓iPhone支援Thread，明顯是在為未來鋪路。這樣當蘋果推出自家的智慧攝影機、螢幕或機器人時，用戶不需要重新學習操作方式，直接用熟悉的iPhone就能控制一切。對一般人來說，這意味著不用再下載一堆不同品牌的App，也不用擔心買了智慧家電卻不知道怎麼設定。只要有iPhone，家裡的智慧設備就能輕鬆搞定。

以後我們可能不需要家電的使用說明書了，當然保固卡還是要留著。