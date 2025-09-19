fb ig video search mobile ETtoday

社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議

▲▼內向,害羞,思考。（圖／免費圖庫pexels）

▲個性內向不代表社交有問題，只是面對方式不同。（圖／pexels、pixabay、WUNDERSTOCK）

記者蔡惠如／綜合報導

每個人都需要社交，這不但是人生必須要面對的課題，其實擁有一、兩個好友，對人生的幸福感也會大大加分，澳洲知名臨床心理醫師史蒂芬妮表示，個性內向與外向，其實跟社交能力無關，只是人際互動的方式不同。所以別再認為自己容易害羞、喜歡安靜就代表社交能力不好，以下5個建議可以讓內向的人在與他人互動時，更得心應手。

▲人人都該懂！7條成年人社交潛規則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

學習接受邀約
很多人因為覺得自己不知道如何社交，便會習慣性的拒絕所有的邀約，其實這會造成一種負面循環，因為經過幾次拒絕後，邀約就會越來越少，到最後很可能久久才有一次（或一個都沒有了），這絕對不是大部分內向者想要的結果，所以，答應部分邀約，也等同給自己多認識一些有趣的人的機會，說真的沒什麼不好，若真的無法前往，記得謝謝對方的邀請，並告知下次你很樂意前往。

▲人人都該懂！7條成年人社交潛規則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

練習開場白
很多人都覺得自我介紹很困難，無論外向或內向的人都一樣，不過它是一種傳統的開場白，建議還是可以有空時多練習，社交技能是可以熟能生巧的，像是一些YouTuber在影片中說話越來越流暢一樣。

▲▼尾牙,聚會,公司聚會,寒暄,社交,聊天。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

設定目標或主要任務
幫自己前往的一個社交場合設定目標或任務，也是減緩焦慮的方法之一，像是今天到這個聚會，主要的目的就是想跟某某教授交流；前往這個派對，主要是讓我阿姨高興；去這個座談會就是想拿到作者簽名之類，事先思考你為何要前往這個活動，就不太會無所適從，當然也可以為了「今晚我想要放鬆心情」的理由而去，不一定要賦予一個明確的目的。

▲性格,個性,自卑,討好型人格,社交恐懼。（圖／pexels）

找個話題
或許你可以穿戴一個矚目的單品，像是目前搶手的包款、珍藏已久的胸針，或者是一雙發亮的鞋，都有助於陌生人主動向你打開話題，當他稱讚你的鞋子很特別，你也可以順勢接話下去，有助於緩解初識的尷尬感，當然你也可以從他人的穿著上主動聊起。

▲▼中年婦女,更年期,社交。（圖／pixabay）

避免只談論自己
外向者有時會因為過於開朗，把焦點放在自己身上，其實內向者也會，但不是因為開朗的性格，而是總覺得只有自己可聊，導致整場對話不小心都在說自己的事，其實這點只要養成習慣，當別人問你一個問題時，你也可以回問對方一個問題，像是對方問你是否喜歡旅行，在你回答之後也能反問對方「你的興趣是什麼？」

